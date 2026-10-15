Les Knicks font le ménage… pour départager James Wiseman et Bruce Brown ?

Le grand ménage a commencé chez les Knicks. À quelques jours du début de la saison régulière, Shams Charania annonce que les champions en titre ont libéré trois joueurs : Drew Eubanks, Tony Bradley et Ochai Agbaji.

Pour le premier, cette décision intervient après une mauvaise nouvelle puisque le pivot souffre d’une déchirure d’un muscle pectoral, qui devrait l’éloigner des terrains pendant une longue période.

Ces trois départs profitent directement à James Wiseman et Bruce Brown, désormais les deux principaux candidats pour décrocher la dernière place disponible dans l’effectif de Mike Brown pour la saison.

Un choix dicté par le « second apron »

Ancien deuxième choix de la Draft 2020, James Wiseman semble avoir pris une longueur d’avance grâce à ses performances en présaison. Lors de la lourde défaite face aux Raptors, il a notamment compilé 18 points et 10 rebonds en 24 minutes, à 7/8 aux tirs.

Mais Bruce Brown possède d’autres arguments. Champion NBA avec Denver en 2023, l’arrière de 30 ans apporterait son expérience et sa polyvalence à une formation qui vise le doublé.

Le problème est avant tout financier. Avec 13 joueurs sous contrat, New York ne peut actuellement en conserver qu’un seul de plus sans dépasser le « second apron ».

Pour garder les deux, les Knicks devraient donc réaliser un transfert afin d’alléger leur masse salariale. Une situation qui pourrait placer Pacôme Dadiet sur le marché. Reste à savoir si New York privilégiera la taille de James Wiseman ou la polyvalence de Bruce Brown. À moins de trouver une solution pour conserver les deux…