Pacôme Dadiet utilisé en variable d’ajustement aux Knicks ?

Un an plus tard, Pacôme Dadiet se retrouve dans une situation familière. À l’automne dernier, le Français faisait déjà partie des joueurs susceptibles d’être transférés par les Knicks afin de dégager suffisamment de marge pour compléter leur effectif. Finalement conservé, le voilà de nouveau cité comme possible variable d’ajustement…

À quelques jours du training camp, New York compte 13 joueurs sous contrat standard et a multiplié les paris avec John Konchar, Drew Eubanks, Bruce Brown, Ochai Agbaji ou encore James Wiseman. Plusieurs vétérans capables de rendre des services immédiatement au champion en titre, mais que les Knicks ne pourront pas tous conserver sans libérer de la place dans leur roster.

Le problème vient du « second apron ». New York ne dispose que d’environ 3,2 millions de dollars de marge sous ce seuil et, dans la configuration actuelle, ne pourrait donc ajouter qu’un vétéran supplémentaire sans le franchir.

Un salaire devenu gênant ?

Pour Yossi Gozlan, spécialiste du « salary cap », Pacôme Dadiet est le candidat naturel à un transfert.

« Si John Konchar intègre l’effectif, ils vont probablement chercher à transférer quelqu’un, probablement Pacôme Dadiet », explique-t-il. « Cela leur donnerait encore davantage de flexibilité, puisque le contrat de Konchar serait inférieur aux 2,9 millions de dollars de Dadiet. »

Le Français touchera précisément 2,984 millions de dollars cette saison. Ce n’est évidemment pas un contrat encombrant à l’échelle NBA, mais dans une équipe qui compte chaque dollar sous le « second apron », l’écart avec les 2,449 millions de Jon Konchar peut suffire à faire la différence.

Surtout que, sportivement, Pacôme Dadiet n’a pas (encore ?) réussi à s’installer dans la rotation de Mike Brown. Après 18 apparitions comme rookie, il n’a disputé que 29 rencontres (4,7 minutes de moyenne) la saison passée, pour 1,7 point par match. Le 25e choix de la Draft 2024 n’a pourtant que 21 ans et les Knicks continuent de le considérer comme un projet à développer.

Mais une autre échéance approche pour le Français : New York doit en effet décider avant le 31 octobre s’il active son option pour la saison 2027/28, d’une valeur de 5,37 millions de dollars.

Pacôme Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 18 6:10 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7 2025-26 NY 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.3 0.1 0.1 0.0 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.