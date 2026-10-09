Bruce Brown, un champion NBA contraint de se battre pour un contrat

Disputer les 82 matchs d’une saison NBA ne garantit plus de retrouver un contrat l’année suivante. Bruce Brown en fait l’amère expérience. Malgré son assiduité avec les Nuggets, l’arrière/ailier n’a pas été conservé par la franchise du Colorado et s’est retrouvé « free agent ». Une situation qu’il explique notamment par les nouvelles règles financières de la NBA, et les contraintes imposées aux franchises par le « second apron ».

« Le nouveau CBA est une bonne chose pour certains joueurs : ceux qui touchent le max, les meilleurs free agents et peut-être pour les prolongations de certains rookies », résume-t-il. « Mais pour les autres, les joueurs moyens, c’est compliqué. Comme vous pouvez le voir, il n’y a plus beaucoup de joueurs qui reçoivent toute la mid-level exception. C’est difficile, mais c’est comme ça. Donc à chaque fois que vous rentrez sur le terrain, vous devez donner le meilleur de vous-même et espérer que cela se passe pour le mieux. »

Pour cette saison 2026/27, Bruce Brown a signé un simple contrat « Exhibit 9 » avec les Knicks, un accord non garanti destiné au camp d’entraînement. Le champion NBA 2023 espère désormais convaincre Mike Brown et ses dirigeants de lui offrir une place dans l’effectif pour la saison régulière.

Mais la concurrence est rude puisque New York ne dispose que d’une seule place pour les joueurs invités au camp…

Cinq prétendants pour une seule place

« Tout ce que j’ai pu voir de Bruce Brown en tant qu’adversaire, je l’ai retrouvé au cours de ces quelques semaines », se réjouit Jalen Brunson. « Il apporte beaucoup. Juste le fait qu’il soit dans cette Ligue depuis longtemps lui donne un avantage sur le plan mental. Physiquement, ce qu’il peut nous apporter peut nous être utile. »

Si le meneur des Knicks ne tarit pas d’éloges à son sujet, Bruce Brown doit encore faire ses preuves. Il est notamment à la lutte avec James Wiseman, Tony Bradley, Drew Eubanks et Ochai Agbaji.

Avec trois pivots parmi les cinq candidats, les besoins de l’effectif pourraient d’ailleurs peser autant que les performances individuelles. Pour Bruce Brown, l’enjeu est donc de convaincre les Knicks que sa polyvalence, sa défense et son expérience peuvent faire la différence.

« J’ai joué tous les matchs la saison dernière, je pense que j’ai assez bien joué pour avoir un contrat garanti dans une équipe », se défend-il. « Cela n’a pas été le cas, donc maintenant il faut se battre pour avoir un travail. Quoi que vous fassiez sur le terrain, même si cela ne fonctionne pas, l’important, c’est d’avoir l’occasion de se montrer. »

Parmi les cinq prétendants, Bruce Brown est le seul joueur, avec James Wiseman, à être entré en jeu lors des deux premières rencontres de présaison des Knicks. Face aux Sixers, il a notamment inscrit quatre points en dix minutes.

Bruce Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 19:35 39.8 25.8 75.0 0.6 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28:10 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BKN 65 22:19 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BKN 72 24:38 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 28:30 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 2023-24 IND 33 29:44 47.5 32.7 81.7 0.8 3.9 4.7 3.0 2.5 1.1 1.2 0.2 12.1 2023-24 TOR 34 26:02 48.1 31.7 83.3 0.8 3.0 3.8 2.7 2.0 0.7 1.3 0.3 9.6 2024-25 NO 23 24:44 41.0 35.6 75.0 1.0 3.2 4.2 2.4 2.0 0.7 0.9 0.3 8.2 2024-25 TOR 18 19:37 43.5 30.6 89.7 0.9 2.8 3.8 1.6 1.4 0.9 1.1 0.2 8.4 2025-26 DEN 82 24:22 47.5 38.5 76.2 1.0 2.8 3.9 2.1 2.4 1.0 1.1 0.2 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.