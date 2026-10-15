Jaylen Brown ne se fait plus d’illusions sur son avenir avec Team USA

Cela fait déjà sept ans que Jaylen Brown a disputé sa première, et dernière, compétition internationale avec Team USA. À l’époque, la Coupe du monde 2019 ne s’était pas bien déroulée puisque les Américains avaient été éliminés par la France dès les quarts de finale, avec un « JB » pas franchement à son aise dans le basket FIBA.

Depuis, pas mal de choses ont évolué, à commencer par le statut du nouveau joueur des Sixers, devenu à Boston un multiple All-Star et même un MVP des Finals. Forcément, l’envie de rejouer en sélection lui traverse l’esprit à deux ans des Jeux olympiques de Los Angeles.

Attaché à la Californie, Jaylen Brown ne se fait pourtant guère d’illusions sur ses chances de retrouver Team USA, estimant que des raisons extrasportives pourraient lui fermer les portes de la sélection…

« C’est un immense honneur de représenter son pays. Malheureusement, j’ai déjà vécu cette expérience et nous avons perdu à la Coupe du monde. Mais je voulais ensuite revivre ça », assure-t-il. « Sauf que je ne pense pas que ça se fera. Simplement pour d’autres raisons, je ne pense pas que je pourrai rejouer avec Team USA. »

Et s’il jouait pour… un autre pays ?

Tout proche de représenter les États-Unis lors des Jeux olympiques de Paris il y a deux ans, Jaylen Brown n’avait finalement pas été retenu dans les douze par Grant Hill. Ce dernier justifiant son choix par l’envie de renforcer les lignes arrière avec Derrick White derrière Stephen Curry et Jrue Holiday.

Alors au sommet de son art avec les Celtics, « JB » n’avait pas digéré la pilule, laissant entendre que Nike, l’équipementier de la sélection, avait influencé la décision du GM de Team USA parce qu’il avait critiqué la marque après la rupture du contrat de son ami, Kyrie Irving.

Deux ans plus tard, Jaylen Brown semble donc prêt à envisager une autre voie pour retrouver la scène internationale… mais avec un autre maillot que celui des États-Unis !

« Ce serait génial ne serait-ce que de pouvoir explorer cette piste et d’aller faire la différence là où ce serait le plus marquant. Ce serait vraiment énorme, ouais », affirme le joueur de bientôt 30 ans, disposé à explorer ses origines familiales pour déterminer s’il pourrait représenter un autre pays.

Une démarche toutefois compliquée par le règlement FIBA. Puisqu’il a déjà disputé une compétition officielle avec les États-Unis, Jaylen Brown ne peut pas librement changer de sélection. Il lui faudrait obtenir une autorisation de la fédération internationale, dans le cadre des exceptions prévues par son règlement.

Sur X/Twitter, Jaylen Brown a entretenu le mystère avec un message énigmatique : « Abandonner n’est pas une option. » De quoi laisser entendre qu’il n’a pas renoncé à ses ambitions internationales, avec ou sans Team USA…

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.