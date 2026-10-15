À quand le déclic offensif pour Evan Mobley ?

Cette saison encore, Evan Mobley sera l’un des joueurs à suivre chez les Cavaliers et une grande partie de leur réussite collective dépendra de sa capacité à franchir un nouveau cap individuellement.

En particulier sur le plan offensif, où ils sont nombreux à attendre que l’ailier-fort de 25 ans s’affirme enfin davantage de ce côté du parquet. Après avoir tourné à 18,5 points de moyenne en 2024/25, il a légèrement reculé à 18,2 points la saison dernière.

Kenny Atkinson apprécierait de le voir prendre exemple sur Kevin Garnett. Un autre intérieur, auquel il a déjà été comparé, qui avait mis plusieurs saisons à s’établir comme une option à minimum 20 points de moyenne.

« L’un de nos assistants a parlé de la manière dont Kevin Garnett se créait son jeu en attaque », raconte d’ailleurs le coach de Cleveland. « Il était capable d’atteindre son spot préférentiel puis de s’élever et de shooter par-dessus les défenseurs. J’aime beaucoup ce profil-là… Mais comme je l’ai dit, [Evan Mobley] n’a que 24 ans, donc je continue de chercher à développer la panoplie complète. »

Un facteur X en puissance

Pour l’heure, Evan Mobley reste pourtant un intérieur davantage reconnu pour ses qualités défensives, comme le prouve son trophée de Défenseur de l’année 2025, que pour ses qualités offensives. Il n’en reste pas moins talentueux dans le domaine, Kenny Atkinson le sachant mieux que personne.

« On est passés par différentes phases avec lui : on a forcé la chose, on a temporisé, mais j’ai la sensation qu’il est maintenant dans une bonne dynamique », explique-t-il ainsi. « Je cerne beaucoup mieux la façon dont il peut avoir de la réussite des deux côtés du terrain. »

En clair, Kenny Atkinson aimerait ne rien forcer avec Evan Mobley et favoriser sa progression dans le jeu collectif, plutôt que de multiplier les situations d’isolation. En profitant si possible de l’apport de James Harden et Donovan Mitchell à la création, mais aussi de l’arrivée de Peyton Watson pour le soulager en défense.

« On veut faire en sorte qu’il reçoive le ballon naturellement [en attaque]. On s’appuie un peu plus sur l’aspect créativité, surtout sur les pick-and-rolls inversés. Il aura ses séquences en isolation, mais ce n’est pas le point le plus important pour l’instant », complète le Coach de l’année 2025, connu pour ses talents de formateur.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33.8 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34.4 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30.6 57.9 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30.5 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31.9 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.