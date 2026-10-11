Les Celtics écrasent les Sixers pour la première de Paul George

Malgré un début de rencontre compliqué, les Celtics n’ont fait qu’une bouchée des Sixers (144-106) pour leur deuxième match de présaison. L’occasion de découvrir Paul George et Mitchell Robinson sous leurs nouvelles couleurs, tandis que Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid étaient laissés au repos côté Philadelphie…

Ce sont pourtant les Sixers qui prennent le meilleur départ (8-0), avec un VJ Edgecombe particulièrement entreprenant. Boston peine à trouver la mire, mais le réveil de Jayson Tatum, auteur de deux paniers à 3-points, permet aux hommes de Joe Mazzulla de passer devant à la fin du premier quart-temps (24-20).

Le deuxième acte tourne ensuite à la démonstration. Dominateurs au rebond, agressifs en défense, les Celtics multiplient les interceptions et les paniers en transition. Payton Pritchard fait des dégâts derrière l’arc, tandis que Paul George trouve progressivement ses marques aux côtés de Jayson Tatum.

Deux interceptions consécutives débouchent notamment sur un dunk de Tatum et un panier primé de George, pour porter l’avance à 18 points (53-35). À la pause, Boston a déjà fait le break (63-42).

Une démonstration collective

Et le retour des vestiaires ne change rien. Derrick White et Jordan Walsh alimentent l’écart, tandis que Tatum et Pritchard continuent de sanctionner à longue distance. En face, Tyrese Maxey (8 points à 2/10) souffre face à la pression défensive adverse.

À l’entrée du dernier quart-temps, la messe est dite (104-69). Même avec ses remplaçants, Boston poursuit son festival offensif pour finalement atteindre les 144 points, un record pour la franchise en présaison !

Payton Pritchard termine meilleur marqueur avec 25 points et 7 passes, devant Jayson Tatum (23 points, 5 rebonds, 4 passes). Pour sa première, Paul George compile 13 points, 5 rebonds, 4 passes et surtout 5 interceptions. À noter également les 17 points de Hugo Gonzalez, auteur d’un impeccable 4/4 à 3-points.

Collectivement, Boston a totalement écrasé Philadelphie au rebond (70-41) et inscrit 22 paniers à 3-points !

Chez les Sixers, VJ Edgecombe (19 points, 4 passes, 4 interceptions) constitue la principale satisfaction, accompagné de Jabari Walker (14 points) et du rookie Labaron Philon Jr. (14 points, 7 passes).

Les deux équipes se retrouveront vendredi pour leur dernier match de présaison. L’occasion, peut-être, d’assister enfin aux retrouvailles de Jaylen Brown avec son ancienne équipe.