Paul George, de modèle à mentor pour Jayson Tatum

Pendant de nombreuses années, Paul George et Jayson Tatum ont été régulièrement comparés. Deux grands ailiers aux gestes fluides, capables de marquer de n’importe quel endroit du terrain et de défendre sur plusieurs postes. À la différence près que le premier a longtemps servi de modèle au second.

Après avoir longtemps étudié son jeu, Jayson Tatum va pouvoir évoluer quotidiennement aux côtés de l’une de ses principales références.

« Quand j’étais plus jeune, je le regardais beaucoup jouer », a confirmé le leader des Celtics. « Il représentait exactement le type de joueur que je voulais devenir : un joueur de 2m06 capable de jouer des deux côtés du terrain et de marquer de tous les endroits. Au lycée, à l’université et même au début de ma carrière NBA, je regardais ses vidéos et je lui empruntais certains mouvements. »

Un lieutenant taillé pour accompagner Jayson Tatum

Paul George ne remplacera pas forcément poste pour poste Jaylen Brown dans le nouveau projet de Boston, mais son profil pourrait naturellement en faire la deuxième option offensive de l’équipe. Son tir extérieur et son aptitude à jouer sans ballon semblent notamment complémentaires avec les qualités de percussion de Jayson Tatum.

Lorsque la superstar des Celtics attirera plusieurs défenseurs sur ses pénétrations, Paul George devra sanctionner les aides sur les passes ressorties. Un rôle dans lequel l’ancien ailier des Pacers, du Thunder, des Clippers et des Sixers a largement fait ses preuves.

« On a une superstar et c’est JT », avait expliqué Paul George lors de sa conférence de presse. « Je ne suis pas là pour lui voler la vedette ou me réinventer. Je suis là pour l’épauler, car c’est le patron. J’ai déjà joué à côté d’un autre ailier superstar [Kawhi Leonard, ndlr] et on a magnifiquement cohabité. C’est, personnellement, ce que je vois aussi avec JT. »

L’équilibre entre les deux hommes, comme leur état de santé, va conditionner une bonne partie des ambitions de Boston. Paul George reconnaît toutefois que cette association aura besoin de temps avant de fonctionner.

« Il y aura forcément une période d’adaptation », a-t-il expliqué. « Joe Mazzulla et JT m’ont simplement dit d’être moi-même et de trouver comment m’intégrer dans cette équipe. Le fait d’avoir pu nous retrouver pendant l’été m’a permis de me sentir tout de suite à l’aise avec le groupe. Mais j’apprends encore. »

Jayson Tatum avait justement organisé plusieurs séances collectives et sorties au golf durant l’intersaison afin d’accélérer la création de liens dans un effectif largement remanié.

Paul George assume son statut « d’ancien »

A l’aube de sa 17e saison, Paul George se retrouve aussi dans une position nouvelle en étant l’un des vétérans les plus expérimentés du vestiaire, alors que le rookie Chris Cenac a presque deux fois moins que son âge…

À 36 ans, « PG » accepte pleinement cette évolution et son nouveau statut de mentor. Il souhaite notamment partager avec les plus jeunes les leçons tirées d’une carrière tout de même riche de neuf sélections au All-Star Game, six nominations dans une All-NBA Team et quatre dans une All-Defensive Team.

« Quand on est jeune et que l’on arrive dans la ligue, on se protège un peu face aux joueurs que l’on admirait », a-t-il confié. « Puis, quand on devient plus âgé, on commence à aider les jeunes à donner le meilleur d’eux-mêmes. J’ai beaucoup vécu dans cette ligue. C’est simplement l’évolution naturelle des choses : il faut aider le suivant. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.