Golden State mise 110 millions de dollars sur Brandin Podziemski !

Après avoir prolongé ses vétérans durant l’été, Golden State s’occupe désormais de ses jeunes ! Selon ESPN, Brandin Podziemski a en effet trouvé un accord avec les Warriors pour une prolongation de cinq ans et 110 millions de dollars, intégralement garantis !

Le contrat, qui débutera en 2027/28, comprend une « mutual option » pour sa dernière année, en 2031/32, ainsi qu’un « trade kicker », une clause prévoyant une prime en cas de transfert, sous certaines conditions.

Une belle récompense pour le 19e choix de la Draft 2023, qui sort de sa meilleure saison en carrière, avec 13.8 points, 5.1 rebonds et 3.7 passes de moyenne, à 37.1% à 3-points.

Un accord finalement trouvé

Pourtant, les négociations semblaient compliquées, en raison des contraintes financières de Golden State.

« Évidemment, j’aimerais beaucoup trouver un accord », disait récemment Brandin Podziemski. « L’intérêt entre l’organisation et moi est clairement réciproque. Si nous parvenons à trouver un accord, ce serait formidable. »

Le jeune arrière assurait également ne pas se laisser perturber par les discussions. « Je n’ai jamais joué au basket pour l’argent… Je ne me mets jamais la pression et je ne m’emballe pas à ce sujet, car je finirai par obtenir ce qui doit me revenir. »

Il n’aura finalement pas eu besoin d’attendre l’été 2027 et la « free agency » pour décrocher son gros contrat.

Un investissement sur l’avenir

Dès le mois d’août, le GM Mike Dunleavy Jr. avait d’ailleurs affiché sa volonté de conserver son jeune joueur.

« Quand il est sur le terrain, on est une meilleure équipe », assurait-il. « Donc dès qu’on a un joueur comme ça, on souhaite pouvoir le conserver. »

Avec cette prolongation à 22 millions de dollars annuels en moyenne, les Warriors confirment qu’ils comptent sur Brandin Podziemski pour accompagner Stephen Curry dans l’immédiat, mais aussi pour préparer l’avenir.

Titulaire et convaincant face aux Lakers en présaison, le combo devrait d’ailleurs bénéficier d’un rôle important dans la rotation de Steve Kerr. À lui désormais de justifier cet investissement sur les parquets.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GS 74 26:36 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GS 64 26:49 44.5 37.2 75.8 1.0 4.1 5.1 3.4 1.5 1.1 1.2 0.2 11.7 2025-26 GS 82 28:27 45.5 37.1 79.7 0.9 4.2 5.1 3.7 1.7 1.1 1.6 0.2 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.