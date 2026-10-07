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Les Warriors ne font qu’une bouchée des Lakers

Publié le 7/10/2026 à 7:17 Twitter Facebook

NBA – Titularisés aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green, Yaxel Lendeborg et Brandin Podziemski ont cumulé 33 points pour mener Golden State vers une large victoire face aux Lakers (124-98).

curry greenAprès une première sortie compliquée face aux Clippers, Yaxel Lendeborg et Brandin Podziemski ont parfaitement réagi. Les deux jeunes Warriors ont été les principales satisfactions de la démonstration des Warriors face à des Lakers privés de son « Big Three », Luka Doncic, Austin Reaves et Walker Kessler.

Golden State a rapidement pris le contrôle de la rencontre, pour compter 14 points d’avance après le premier quart-temps, puis 28 à la pause (81-53). L’écart a culminé à 33 unités avant une victoire finale 124-98.

Pour cette soirée dédiée à Don Nelson, Stephen Curry a inscrit 16 points en seulement 14 minutes, avec un différentiel de +26. De son côté, Draymond Green n’a tenté qu’un tir, réussi depuis le corner, mais il a distribué 8 passes décisives en 15 minutes.

Il n’aura fallu qu’un match de présaison à Steve Kerr pour modifier son cinq de départ. Al Horford a ainsi cédé sa place à Gui Santos, titularisé avec Stephen Curry, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg et Draymond Green. Le coach de Golden State a laissé entendre que le pivot dominicain débuterait la saison en sortie de banc.

Entre les problèmes de santé de Kristaps Porzingis et la nécessité de ménager Al Horford, ce cinq pourrait donc être reconduit lors de l’ouverture de la saison régulière, déjà programmée face aux Lakers.

Yaxel Lendeborg a entendu le message

Après ses débuts timides, conclus avec 4 points et seulement six tirs tentés face aux Clippers, Yaxel Lendeborg avait été invité par son entraîneur et ses coéquipiers à se montrer plus agressif.

Le rookie a parfaitement appliqué la consigne puisqu’il comptait déjà 7 points, 4 rebonds et 1 contre après le premier quart-temps. D’abord efficace près du cercle, il a ensuite inscrit deux tirs à 3-points consécutifs, le premier après une passe de Draymond Green, puis le second en se créant son propre tir.

Sa puissance lui a aussi permis de profiter des changements défensifs et de remonter lui-même le ballon après certains rebonds. Le champion NCAA a terminé la première mi-temps avec 17 points à 7/10 au tir, dont 2/2 de loin, ainsi que 8 rebonds.

Brandin Podziemski avait lui aussi besoin de réagir après avoir shooté à 2/10 au tir lors du premier match. Il a donné le ton dès la première possession offensive de Golden State avec un 3-points avec la faute, avant de couper dans le dos de la défense sur l’action suivante. Plus tranchant, l’arrière a terminé avec 16 points à 7/11 au tir.

Côté Lakers, Sandro Mamukelashvili est le plus en vue avec ses 15 points dans un cinq de départ où l’on retrouvait Bronny James (4 points).

Los Angeles Lakers

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Sandro Mamukelashvili 18 6/10 3/4 0/0 1 1 2 2 1 0 1 1 -20 15 15
Jake LaRavia 22 3/7 1/2 2/3 0 3 3 1 2 3 1 1 -24 9 11
Adou Thiero 17 3/6 0/2 1/3 0 4 4 0 2 0 2 0 -12 7 4
Quentin Grimes 23 3/8 2/6 4/5 0 1 1 3 3 1 3 0 -24 12 8
Bronny James 21 2/5 0/2 0/0 0 1 1 5 4 0 3 0 -13 4 4
Kevon Looney 13 0/1 0/0 0/0 1 2 3 2 3 0 0 1 -6 0 5
Jarred Vanderbilt 16 1/2 0/0 0/0 2 3 5 1 0 3 1 1 -2 2 10
Cole Swider 12 3/7 3/4 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 -5 9 7
Dalton Knecht 22 3/8 1/4 4/4 1 0 1 1 2 0 3 0 +3 11 5
William Kyle III 10 0/2 0/0 0/0 2 0 2 0 2 0 0 0 -3 0 0
AK Okereke 13 1/3 0/1 2/2 1 2 3 2 2 0 0 0 -1 4 7
Chris Manon 22 3/8 1/3 0/0 1 3 4 0 2 2 1 1 -2 7 8
Jaden Hardy 19 4/12 1/6 4/4 0 4 4 3 3 2 5 0 -9 13 9
Cameron Carr 12 1/4 1/3 2/2 0 0 0 0 2 2 2 0 -12 5 2
Total 33/83 13/37 19/23 10 25 35 20 29 13 22 5 98


Golden State Warriors

 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Draymond Green 15 1/1 1/1 0/0 0 2 2 8 3 1 2 0 +25 3 12
Gui Santos 21 2/3 0/1 3/4 0 3 3 2 0 1 1 1 +13 7 11
Yaxel Lendeborg 21 7/11 2/3 1/2 2 7 9 2 1 0 2 1 +21 17 22
Stephen Curry 14 4/7 3/6 5/6 0 2 2 5 2 0 0 0 +26 16 19
Brandin Podziemski 19 7/11 1/3 1/2 0 2 2 1 1 1 2 1 +12 16 14
Georges Niang 19 2/8 1/3 2/2 0 1 1 0 2 1 0 0 +5 7 3
Graham Ike 12 1/4 0/1 4/4 3 4 7 3 3 0 2 0 -12 6 11
Malevy Leons 10 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1 0 +2 5 5
Alex Toohey 3 1/1 1/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +9 3 4
Charles Bassey 14 2/4 0/0 0/0 1 5 6 2 1 1 0 3 +15 4 14
Gary Payton II 16 1/2 1/1 1/2 3 2 5 1 2 1 2 0 +14 4 7
De’Anthony Melton 18 2/7 1/4 4/4 1 0 1 3 1 1 2 0 -5 9 7
Brandon Williams 18 3/6 0/1 4/4 0 2 2 1 2 1 5 1 +1 10 7
LJ Cryer 9 1/5 0/4 0/0 0 0 0 1 0 1 2 0 -6 2 -2
Dalen Terry 8 1/2 0/1 2/2 0 1 1 1 2 1 1 0 +6 4 5
Miles Kelly 6 2/2 2/2 0/0 0 0 0 0 2 0 1 1 -1 6 6
Will Richard 15 2/3 1/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 1 +5 5 7
Total 41/80 15/35 27/32 11 33 44 32 24 10 23 9 124

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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