Pas de buzzer beater pour les Warriors à Honolulu…

Deux ans après, Clippers et Warriors retrouvaient le Stan Sheriff Center d’Honolulu (Hawaï). Et deux ans après le « buzzer beater » de Lindy Waters III à 3-points, ce sont les Clippers qui ont pris leur revanche en l’emportant sur le fil. Cette fois, c’est Keaton Wagler (15 points) qui a inscrit le panier décisif, d’un magnifique step-back à mi-distance, après avoir pourtant beaucoup souffert derrière l’arc (1/11 à 3-points).

Dans un match où les titulaires ont progressivement laissé leur place après le repos, on retiendra le premier quart-temps cohérent de Golden State, qui a pu expérimenter son nouveau cinq majeur, avec un Stephen Curry plutôt tranchant à la mène (10 points, 2 passes décisives en 13 minutes) et un Yaxel Lendeborg un peu moins inspiré que pendant la Summer League (4 points à 1/6 au tir, 9 rebonds, 3 passes décisives en 19 minutes).

Le banc des Clippers mort de faim

En tête après 12 minutes (24-23), les Warriors ont ensuite plongé dans le deuxième quart-temps, la faute à un Rui Hachimura impérial. Déjà auteur de 11 points dans le premier acte, l’ancien Laker a surenchéri avec deux paniers à 3-points coup sur coup pour inverser la tendance (32-26), avant de recevoir le renfort de Darius Garland pour faire passer les siens à +10 et rentrer aux vestiaires sur le score de 55-43.

La suite a été plus décousue, mais elle a permis aux joueurs de banc de se montrer des deux côtés, notamment à Baba Miller par son activité et son agressivité, ou à Ike Graham grâce à sa dimension athlétique, sans que les deux équipes ne parviennent réellement à se détacher.

À 95-95, Baba Miller s’est arraché au rebond offensif pour inscrire deux points de plus avant de laisser le soin à Blake Wesley d’enchaîner avec un 2+1, lui aussi à l’arrachée. Après la claquette d’Ike Graham (100-101), c’est donc Keaton Wagler qui a sorti le « step-back » du match à mi-distance pour redonner l’avantage aux Clippers.

Sur la possession suivante, Golden State n’a pas réussi à créer de décalage et Miles Kelly, qui s’est retrouvé ballon en main, a fini par se faire bâcher par un Blake Wesley bondissant. Cam Christie a ensuite assuré la victoire sur la ligne des lancers-francs (104-101).