Rumeurs
James Wiseman, favori pour la dernière place aux Knicks ?
Les Pistons font un geste pour retenir Jalen Duren…
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons

Pas de buzzer beater pour les Warriors à Honolulu…

Publié le 5/10/2026 à 6:12 Twitter Facebook

NBA – Golden State s’est incliné 104-101 à l’issue du premier match à suspense de cette présaison face à des Clippers qui ont mieux fini, notamment grâce à Baba Miller, Blake Wesley et Keaton Wagler, auteur du panier de la victoire.

warriors clippersDeux ans après, Clippers et Warriors retrouvaient le Stan Sheriff Center d’Honolulu (Hawaï). Et deux ans après le « buzzer beater » de Lindy Waters III à 3-points, ce sont les Clippers qui ont pris leur revanche en l’emportant sur le fil. Cette fois, c’est Keaton Wagler (15 points) qui a inscrit le panier décisif, d’un magnifique step-back à mi-distance, après avoir pourtant beaucoup souffert derrière l’arc (1/11 à 3-points).

Dans un match où les titulaires ont progressivement laissé leur place après le repos, on retiendra le premier quart-temps cohérent de Golden State, qui a pu expérimenter son nouveau cinq majeur, avec un Stephen Curry plutôt tranchant à la mène (10 points, 2 passes décisives en 13 minutes) et un Yaxel Lendeborg un peu moins inspiré que pendant la Summer League (4 points à 1/6 au tir, 9 rebonds, 3 passes décisives en 19 minutes).

Le banc des Clippers mort de faim

En tête après 12 minutes (24-23), les Warriors ont ensuite plongé dans le deuxième quart-temps, la faute à un Rui Hachimura impérial. Déjà auteur de 11 points dans le premier acte, l’ancien Laker a surenchéri avec deux paniers à 3-points coup sur coup pour inverser la tendance (32-26), avant de recevoir le renfort de Darius Garland pour faire passer les siens à +10 et rentrer aux vestiaires sur le score de 55-43.

La suite a été plus décousue, mais elle a permis aux joueurs de banc de se montrer des deux côtés, notamment à Baba Miller par son activité et son agressivité, ou à Ike Graham grâce à sa dimension athlétique, sans que les deux équipes ne parviennent réellement à se détacher.

À 95-95, Baba Miller s’est arraché au rebond offensif pour inscrire deux points de plus avant de laisser le soin à Blake Wesley d’enchaîner avec un 2+1, lui aussi à l’arrachée. Après la claquette d’Ike Graham (100-101), c’est donc Keaton Wagler qui a sorti le « step-back » du match à mi-distance pour redonner l’avantage aux Clippers.

Sur la possession suivante, Golden State n’a pas réussi à créer de décalage et Miles Kelly, qui s’est retrouvé ballon en main, a fini par se faire bâcher par un Blake Wesley bondissant. Cam Christie a ensuite assuré la victoire sur la ligne des lancers-francs (104-101).

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

LA Clippers en 1 clic

Golden State Warriors en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes