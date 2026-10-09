Pour les Pistons, Jalen Duren n’était que leur quatrième meilleur joueur !

Les 200 millions de dollars ont permis de trouver un accord, mais ont-ils effacé toutes les rancœurs ? Après quatre mois de négociations particulièrement tendues, Jalen Duren a finalement prolongé son contrat avec les Pistons pour cinq saisons. Mais les discussions ont clairement laissé des traces.

Selon ESPN, le pivot aurait notamment appris, au cours des négociations, que ses dirigeants le considéraient comme le quatrième meilleur joueur de leur effectif ! Un argument difficile à encaisser pour un intérieur qui venait de décrocher sa première sélection au All-Star Game et une place dans la All-NBA Third Team.

Des playoffs qui ont tout changé

Il faut dire que les playoffs ont considérablement affaibli la position de Jalen Duren. Après une saison régulière à 19,5 points et 10,5 rebonds de moyenne, le pivot est tombé à 10,2 points et 8,5 rebonds en phase finale. Une chute de 9,3 points, la deuxième plus importante de l’histoire pour un All-Star !

Ses difficultés face à Wendell Carter Jr, Evan Mobley et Jarrett Allen ont visiblement pesé dans les discussions. Au point que Detroit avait également envisagé une clause de poids dans son contrat, finalement abandonnée.

« En me regardant dans le miroir, je sais que je dois progresser », reconnaissait d’ailleurs récemment le joueur de 22 ans. « Je suis assez mature pour reconnaître mes défauts, reconnaître que je ne suis pas parfait, et aussi pour me bouger le cul à l’entraînement afin de travailler sur ces aspects et devenir meilleur. »

Une relation à reconstruire

Vexé, Jalen Duren avait notamment rencontré les Kings, tandis que les Hawks, les Bucks et les Wizards s’intéressaient également à lui. Mais Detroit, qui refusait tout « sign-and-trade », conservait la main sur son avenir.

« La saison dernière, j’ai connu certains des meilleurs moments de ma carrière, mais aussi certains des pires. J’ai appris qu’au lieu de dépenser mon énergie à être en colère, je devais la consacrer à améliorer mon jeu. »

Désormais déterminé à tourner la page, Jalen Duren veut prouver sa valeur sur le terrain. Avec 200 millions de dollars investis, les Pistons comptent justement sur lui pour retrouver le niveau All-NBA qui leur avait permis de dominer l’Est en saison régulière. Et aussi grimper dans leur hiérarchie interne ?

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.