Max Strus rejoint déjà l’infirmerie des Clippers

Seulement trois minutes après l’entre-deux entre les Warriors et les Clippers, Max Strus s’est blessé au pied sur une séquence anodine face à Stephen Curry. Le nouvel ailier des Clippers souffre d’une déchirure partielle du fascia plantaire et sera absent pendant quatre semaines ! Il manquera donc le début de la saison régulière.

L’équipe de Los Angeles va commencer la saison avec une infirmerie déjà bien remplie puisque Tyronn Lue ne pourra pas compter sur Brandon Ingram (déchirure partielle du tendon d’Achille), Jordan Miller (épaule), Bradley Beal (genou) et Yanic Konan-Niederhauser, qui se remet toujours de sa blessure au Lisfranc survenue en mars dernier.

Max Strus blessé, Keaton Wagler devrait obtenir d’importantes minutes, sans doute plus rapidement que prévu. Lors du match face aux Warriors, il était entré en jeu juste après la blessure de l’ancien joueur des Cavaliers. S’il a manqué d’adresse, le rookie californien a réussi le tir de la gagne.

Tyronn Lue peut aussi choisir de titulariser Kris Dunn, qui ne possède pas les mêmes qualités offensives que Keaton Wagler mais présente davantage de garanties défensives, afin de conserver un meilleur équilibre.

Il reste désormais deux matchs de présaison à Tyronn Lue pour ajuster ses rotations avant le premier match de saison régulière, le 21 octobre à domicile face aux Kings.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3:00 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13:00 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23:20 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28:24 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 31:59 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 25:28 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4 2025-26 CLE 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 2.8 0.3 0.8 0.0 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.