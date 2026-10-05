Keaton Wagler rate presque tout… sauf le tir de la gagne

Sans surprise, pour son premier match de présaison, Keaton Wagler était remplaçant, puisque Tyronn Lue avait préféré opter pour Darius Garland et Max Strus sur le « backcourt ». Sauf que l’ancien shooteur du Heat et des Cavaliers s’est blessé au pied, et le rookie est rapidement entré en jeu, seulement trois minutes après l’entre-deux.

Peu en réussite, il ne compte que trois points au moment de rejoindre les vestiaires, tous inscrits sur des lancers-francs. Ses efforts vont finir par payer juste après la reprise lorsqu’il plante son premier et seul panier primé de la rencontre, en onze tentatives.

« Mes coéquipiers n’ont cessé de me dire : ‘Continue de tirer, peu importe ce qui se passe. C’est la présaison, c’est le moment de s’améliorer et le seul moyen d’être meilleur, c’est de tirer’ », raconte Keaton Wagler. « Donc je suis allé sur le terrain et j’ai tenté de jouer avec confiance. Les tirs ne sont pas rentrés ce soir, mais je suis resté confiant. »

Le tir de la gagne pour Keaton Wagler

Cette confiance lui a finalement permis de rentrer le tir le plus important de la rencontre malgré un très difficile 3/15 au tir. À 30 secondes du terme, les Warriors mènent d’un point grâce à un panier de Graham Ike. Keaton Wagler remonte alors le ballon face à Alex Toohey, se débarrasse du défenseur des Warriors et s’élève à mi-distance pour redonner l’avantage aux Clippers. Golden State ne reviendra pas.

« Au début, je pensais tirer à 3-points, mais je me suis dit que ce serait mieux si je me rapprochais du cercle », explique le rookie. « Une fois que j’ai vu qu’il avait reculé, j’ai su que je pouvais réaliser mon ‘spin move’. Ils avaient un grand dans la raquette donc je suis parti sur un “stepback”, et c’est rentré. »

Keaton Wagler boucle ainsi son premier match de présaison avec 15 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 30 minutes de jeu.

« C’était fou. Le public était vraiment impliqué et c’était un match de présaison vraiment amusant », apprécie Keaton Wagler. « C’était génial d’être sur le terrain, que le match soit serré et que nous ayons pu nous imposer. »