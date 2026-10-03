A peine arrivé à Chicago, Buddy Hield chambre Jimmy Butler

Le feuilleton Buddy Hield – Jimmy Butler, ou plutôt la «bromance«, va pouvoir continuer à distance. Coéquipiers pendant une saison et demie à Golden State, les deux joueurs avaient développé une relation faite de complicité, de plaisanteries et de provocations permanentes.

Leur aventure commune a pris fin en février dernier lorsque les Warriors, en quête de taille, ont transféré Buddy Hield et Jonathan Kuminga à Atlanta en échange de Kristaps Porzingis. L’arrière a ensuite été envoyé à Charlotte le 22 septembre, puis aux Bulls quatre jours plus tard contre Rob Dillingham. Mais cette séparation n’a pas empêché Buddy Hield de reprendre immédiatement ses bonnes habitudes. Interrogé sur les conseils que Jimmy Butler, ancien joueur des Bulls, aurait pu lui donner au sujet de Chicago, le Bahaméen n’a pas manqué l’occasion.

« Non, je n’ai pas appelé Jimmy », a-t-il répondu. « Jimmy ne connaît rien à Chicago. On ne peut pas lui faire confiance pour Chicago. On ne peut jamais lui faire confiance. »

Lorsque les journalistes lui ont demandé si Jimmy Butler pouvait être considéré comme fiable dans une autre ville, Buddy Hield s’est engouffré dans l’ouverture : « Vous voyez, exactement ! Je ne vais pas appeler Jimmy pour lui parler de Chicago. Je vais plutôt vous faire confiance, à vous. »

Créateur d’espace pour les jeunes Bulls

Au-delà de son humour, Buddy Hield arrive surtout pour répondre à l’un des principaux besoins de Chicago : le tir extérieur. Depuis son arrivée en NBA, il y a 10 ans, l’arrière frôle les 40% de réussite à 3-points en carrière. Il a même dépassé cette barre des 40% lors de quatre saisons. Associé à Norman Powell, il doit offrir aux Bulls deux menaces extérieures confirmées et libérer des espaces pour les jeunes joueurs de l’effectif.

« J’aime les bons tirs à 3-points », explique Tiago Splitter. « Si vous êtes démarqué, vous devez tirer. Lorsqu’on entoure une équipe de joueurs comme Buddy et Norman, cela ouvre le terrain pour permettre à Caleb Wilson et Matas Buzelis d’attaquer la raquette. Nic Claxton, Tre Jones et Josh Giddey pourront également jouer dans la peinture. »

L’ancien joueur des Kings doit également participer à l’encadrement d’un groupe encore très jeune. Trois titulaires pressentis des Bulls ont 23 ans ou moins, et son passage chez les Warriors lui a permis d’observer plusieurs des leaders les plus expérimentés de la ligue.

« J’accorde beaucoup d’importance à ce rôle parce que j’ai appris auprès de nombreux vétérans », explique-t-il. « C’est maintenant mon travail d’accompagner les jeunes. Je dois aider Caleb, Matas et Josh à atteindre le niveau auquel ils doivent parvenir, et les soutenir autant que possible pour permettre à l’équipe de franchir un cap. »

Partager son expérience

Lorsque Buddy Hield cite les joueurs qui l’ont le plus influencé, Jimmy Butler retrouve cette fois une place de choix, sans la moindre plaisanterie.

« Draymond Green a évidemment été l’un des plus importants, tout comme Stephen Curry et Jimmy Butler », poursuit-il. « À Philadelphie, j’ai également côtoyé Joel Embiid. Mais mon passage à Golden State m’a énormément aidé sur le plan professionnel. Steph, Draymond, Jimmy et Steve Kerr m’ont appris comment continuer à avoir un impact important même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. »

Une expérience particulièrement appréciée par Tiago Splitter. « Il connaît cette ligue et sait ce qu’il faut faire pour réussir », souligne l’entraîneur des Bulls. « Il a évolué au sein d’équipes qui visaient le titre. Il peut inscrire des paniers et marquer des points. Nous avions besoin de son adresse extérieure, et nous verrons ensuite jusqu’où cela peut nous mener. »