Les Celtics font leurs classes dans une académie militaire

Le cérémonial militaire, la discipline et le dépassement de soi : difficile d’imaginer un cadre plus adapté à Joe Mazzulla. Afin de souder un effectif profondément remanié pendant l’intersaison, l’entraîneur des Celtics a choisi d’emmener ses joueurs à The Citadel, une académie militaire située en Caroline du Sud.

Boston y poursuivra son « training camp » avant de disputer son premier match de présaison, le 8 octobre. Pour Joe Mazzulla, ce déplacement doit permettre à son groupe de s’éloigner de ses habitudes et d’accélérer la création de liens entre les joueurs.

« Cela faisait dix ans que nous n’avions plus organisé quelque chose comme ça », explique-t-il. « Nous avons beaucoup de nouveaux joueurs. Nous voulions prendre un peu de recul, partir ailleurs et passer du temps ensemble dans un environnement différent. C’est toujours positif de changer un peu les habitudes. C’est mon cinquième “training camp” et les quatre premiers avaient eu lieu ici. Nous cherchions donc quelque chose de différent. »

Trouver rapidement une identité commune

Brad Stevens a largement remodelé l’effectif autour de Jayson Tatum, désormais seule véritable superstar d’un groupe qui devra davantage s’appuyer sur sa profondeur. Les Celtics réunissent des jeunes joueurs, des vétérans, des champions NBA et d’autres toujours à la recherche de leur première bague. Le défi de Joe Mazzulla consiste à faire fonctionner cet assemblage le plus rapidement possible.

« Au bout du compte, nous devons rapidement parvenir à une vision mentale commune de ce que représente la réussite pour cette équipe et de la manière dont chaque joueur peut y contribuer », explique le coach. « Cette vision peut évoluer entre le début et la fin de la saison. »

Le déplacement à The Citadel ne relève donc pas du simple changement de décor. Chez Joe Mazzulla, les méthodes parfois surprenantes utilisées pendant les entraînements cachent généralement un objectif précis. Le technicien a déjà eu recours au « spikeball » ou à des sons de guerre diffusés pendant les séances pour placer ses joueurs dans des situations inhabituelles.

Cette fois, il souhaite s’inspirer des principes de commandement et de cohésion propres à l’univers militaire.

« J’apprécie énormément le leadership militaire. J’en apprends beaucoup et je pense que c’est important », poursuit-il. « Dès que nous avons l’occasion de nous en inspirer, nous essayons de le faire. Nous allons échanger avec les personnes présentes sur place et mettre l’accent sur la construction de l’équipe. Même si les joueurs ne participent pas à tout, les entraîneurs essaieront de le faire. Le leadership militaire est mon modèle préféré. »

Sacrifier une part de soi pour le collectif

Discipline, sacrifice, camaraderie et poursuite d’un objectif commun : autant de valeurs que Joe Mazzulla souhaite transposer dans le vestiaire. Son ambition est de convaincre chaque joueur de renoncer à une partie de ses habitudes individuelles pour intégrer un projet plus grand.

Comme il l’a constaté au fil des dernières saisons, certains joueurs peuvent dépasser les attentes tandis que d’autres rencontrent davantage de difficultés. L’identité collective se transforme alors progressivement.

« Il finit toujours par se passer quelque chose. Un joueur se révèle meilleur que prévu, un autre ne répond pas forcément aux attentes et l’équipe adopte une identité différente au fil de la saison. Il faut donc rester attentif à toutes ces évolutions. »