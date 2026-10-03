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Cameron Payne rebondit encore en Euroleague

Publié le 3/10/2026 à 13:04 Twitter Facebook

Après avoir terminé la saison dernière à Philadelphie, Cameron Payne retourne en Euroleague. Le meneur s’est engagé avec l’Anadolu Efes afin de compenser la longue absence de Mike James.

Cameron PayneCameron Payne retrouve enfin un club. Alors qu’il n’avait pas trouvé de point de chute pour lancer sa saison, le meneur va une nouvelle fois traverser l’Atlantique. Il s’est engagé avec l’Anadolu Efes, en Turquie, où il aura la lourde tâche de remplacer Mike James, victime d’une rupture du tendon d’Achille et écarté pour 7 à 9 mois.

Un grand défi pour celui qui n’a plus joué depuis le mois d’avril et la fin de sa pige aux 76ers. Il s’y était d’ailleurs montré plutôt bon, inscrivant notamment 32 points à 8/8 à 3-points face aux Grizzlies. De quoi se retrouver sur la liste des Kings cet été, avant que ces derniers ne choisissent finalement Ben Simmons.

Une deuxième expérience européenne

Plus tôt la saison dernière, il avait déjà découvert les joutes du Vieux Continent en s’engageant avec le Partizan Belgrade, avant de quitter le club serbe pour retourner en NBA dès qu’une opportunité s’était présentée.

Cette fois, l’ancien des Knicks s’inscrit davantage dans la durée puisque le club turc a annoncé son engagement jusqu’à la fin de la saison. Il y évoluera aux côtés de deux internationaux français : Isaïa Cordinier et Matthew Strazel, mais aussi d’anciens Monégasques comme Jordan Loyd ou Georgios Papagiannis.

Après avoir connu le marasme traversé par le Partizan la saison passée, Cameron Payne rejoint cette fois une équipe taillée pour jouer le titre en Euroleague. Un trophée qui échappe à l’Anadolu Efes depuis quatre ans, après son doublé de 2021 et 2022 réalisé dans le sillage d’un immense Vasilije Micic.

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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