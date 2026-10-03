Jordan Hawkins quitte déjà les Grizzlies

C’est déjà la fin de l’aventure de Jordan Hawkins dans le Tennessee. Selon ESPN, les Grizzlies et lui se sont entendus pour mettre fin à leur collaboration, à moins de trois semaines du lancement de la saison régulière.
Rien ne garantit désormais que l’arrière trouvera chaussure à son pied sur le marché, avec un calendrier aussi serré et alors que les « training camps » ont déjà commencé. Mais Jordan Hawkins a préféré tenter sa chance ailleurs plutôt que de rester dans une situation où son avenir semblait bouché.
Arrivé à Memphis au début du mois de septembre, dans l’échange impliquant notamment Taj Gibson, Jordan Hawkins sort de trois saisons contrastées avec les Pelicans : 8 points de moyenne à 35 % à 3-points, en une vingtaine de minutes de temps de jeu.
Réputé pour son shoot extérieur et sa capacité à prendre feu rapidement en sortie de banc, le 14e choix de la Draft 2023 repart donc déjà de zéro à 24 ans. Il devait toucher 7 millions de dollars en 2026/27, mais les Grizzlies avaient besoin de faire de la place alors qu’ils comptaient trop de contrats garantis à l’approche de la saison.
À Jordan Hawkins, désormais, de trouver une nouvelle porte d’entrée en NBA…
|Jordan Hawkins
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2023-24
|NO
|67
|17:19
|38.2
|36.6
|83.8
|0.4
|1.8
|2.2
|1.0
|1.1
|0.3
|0.6
|0.1
|7.8
|2024-25
|NO
|56
|23:35
|37.2
|33.1
|81.6
|0.4
|2.4
|2.8
|1.2
|0.9
|0.5
|1.0
|0.4
|10.8
|2025-26
|NO
|51
|13:34
|36.6
|34.8
|85.2
|0.4
|1.3
|1.7
|0.8
|0.6
|0.3
|0.7
|0.2
|5.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.