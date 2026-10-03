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Jordan Hawkins quitte déjà les Grizzlies

Publié le 3/10/2026 à 7:04 Twitter Facebook

NBA – À Memphis, on a accepté de laisser partir Jordan Hawkins d’un commun accord, afin qu’il puisse tenter de trouver un nouveau défi à l’approche de la reprise.

Jordan HawkinsC’est déjà la fin de l’aventure de Jordan Hawkins dans le Tennessee. Selon ESPN, les Grizzlies et lui se sont entendus pour mettre fin à leur collaboration, à moins de trois semaines du lancement de la saison régulière.

Rien ne garantit désormais que l’arrière trouvera chaussure à son pied sur le marché, avec un calendrier aussi serré et alors que les « training camps » ont déjà commencé. Mais Jordan Hawkins a préféré tenter sa chance ailleurs plutôt que de rester dans une situation où son avenir semblait bouché.

Arrivé à Memphis au début du mois de septembre, dans l’échange impliquant notamment Taj Gibson, Jordan Hawkins sort de trois saisons contrastées avec les Pelicans : 8 points de moyenne à 35 % à 3-points, en une vingtaine de minutes de temps de jeu.

Réputé pour son shoot extérieur et sa capacité à prendre feu rapidement en sortie de banc, le 14e choix de la Draft 2023 repart donc déjà de zéro à 24 ans. Il devait toucher 7 millions de dollars en 2026/27, mais les Grizzlies avaient besoin de faire de la place alors qu’ils comptaient trop de contrats garantis à l’approche de la saison.

À Jordan Hawkins, désormais, de trouver une nouvelle porte d’entrée en NBA…

Jordan Hawkins Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 NO 67 17:19 38.2 36.6 83.8 0.4 1.8 2.2 1.0 1.1 0.3 0.6 0.1 7.8
2024-25 NO 56 23:35 37.2 33.1 81.6 0.4 2.4 2.8 1.2 0.9 0.5 1.0 0.4 10.8
2025-26 NO 51 13:34 36.6 34.8 85.2 0.4 1.3 1.7 0.8 0.6 0.3 0.7 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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