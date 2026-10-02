Joel Embiid : « À ce stade de ma carrière, j’ai besoin de gagner »

En douze ans de carrière, et malgré de nombreux coéquipiers All-Stars, de Ben Simmons à Paul George en passant par James Harden ou encore Al Horford, Joel Embiid n’a jamais dépassé le deuxième tour des playoffs. Pire encore, les Sixers n’ont plus atteint la finale de conférence depuis 2001 !

Pour remédier à tout ça, la franchise de Philly a sorti l’artillerie lourde durant le mercato. LeBron James, Jaylen Brown mais aussi Anfernee Simons et le vétéran Kentavious Caldwell-Pope ont posé leurs valises dans la cité de l’amour fraternel pour filer un coup de main au pivot.

« J’ai évidemment eu de très bons coéquipiers auparavant, mais je pense qu’on a réussi un bon mélange d’expérience avec les plus vieux comme Bron, et dont je fais partie maintenant, et les plus jeunes que sont Tyrese, VJ, avec JB au milieu. Le plus difficile pour nous sera de trouver notre rythme rapidement », explique Joel Embiid. « Les dernières équipes qui ont gagné le titre ont montré que c’est difficile de le faire après seulement un an ensemble. Ce n’est pas impossible. Mais on va avoir besoin de tout le monde pour accomplir cet objectif. »

Encore plombé par les pépins physiques la saison passée, avec seulement 38 apparitions en saison régulière, l’ancien MVP a enfin pu profiter d’un été sans opération, sans rééducation et sans restriction sur le plan basket.

Les Sixers ont déjà fait savoir qu’ils garderaient une approche très prudente avec leur pivot, mais la perspective reste alléchante avec l’effectif concocté par Mike Gansey, le successeur de Daryl Morey.

« Je suis en forme physique et je suis bien dans ma tête aussi »

« Je me sens plutôt bien. J’ai eu plus de temps de récupération et j’ai pu vraiment me ressourcer, ça m’a fait le plus grand bien. Je suis en forme physique et je suis bien dans ma tête aussi, c’est ce qu’oublient les gens. Quand tu te blesses chaque année et que tu dois refaire le même travail encore et encore, tu doutes énormément de tes capacités à revenir. C’est difficile à gérer mentalement. Avec ma famille et mes enfants, je ne peux pas me sentir triste. Même si je n’étais pas trop chaud pour le faire, j’ai pris la décision de parler à un psy et le simple fait d’en parler m’a permis de me sentir mieux » détaille-t-il.

Les premiers retours du camp d’entraînement font d’ailleurs état d’une relation déjà très productive dans le jeu entre LeBron James et Joel Embiid, champions olympiques ensemble à Paris 2024. De quoi nourrir l’optimisme à Philadelphie, à condition évidemment que le pivot camerounais puisse enfin enchaîner sans pépin physique majeur.

Avec l’un des meilleurs cinq majeurs de la Ligue autour de lui, il sait qu’il doit gagner, et dès cette année. Car le temps presse déjà pour Philly, qui attend un titre depuis 1983…

« On parle d’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur. Ce qu’il a dit à mon propos a en quelque sorte validé ce que pensent mes pairs en général et ce que j’ai pu accomplir dans cette Ligue. Je suis à un stade de ma carrière où j’ai besoin de gagner [le titre]. Avec tout ce qui s’est passé ces dernières années, ça serait une très belle fin pour la ville de Philadelphie » conclut d’ailleurs Joel Embiid.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31:36 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.