Kawhi Leonard sera-t-il la solution aux problèmes à 3-pts des Raptors ?

Si Darko Rajakovic a su faire progresser les Raptors depuis sa prise de fonction en 2023, au point de se qualifier pour les playoffs en 2026, il y a un domaine où Toronto stagne. C’est le tir à 3-pts. Chaque saison, les Canadiens figurent toujours parmi les dix équipes les plus maladroites de la ligue et parmi les cinq les moins prolifiques.

Une faiblesse qui paraît rédhibitoire pour viser le titre, dans une NBA désormais totalement tournée vers le shoot extérieur, et qui doit donc être rapidement corrigée.

« Dans une réunion d’équipe, on a regardé nos principes offensifs et notre manière de jouer. On a mis l’accent sur ça », confirme le coach de Toronto. « La saison dernière, on prenait 32 tirs primés par match et notre objectif, c’est clairement d’augmenter ce chiffre ainsi que notre pourcentage. »

En perdant Brandon Ingram et Sandro Mamukelashvili cet été, les Raptors voient disparaître 250 tentatives à 3-pts. Ils étaient deux des trois joueurs les plus prolifiques de l’équipe derrière l’arc, avec Immanuel Quickley. C’est dire si l’arrivée de Kawhi Leonard est importante pour compenser ces pertes.

Scottie Barnes ne doit pas hésiter

L’ancien des Clippers sort de sa saison la plus volumineuse à 3-pts, avec 6.8 tentatives de moyenne et 2.6 réussites, deux records personnels. Face à cette hausse de volume, son pourcentage a certes un peu diminué par rapport aux saisons précédentes, terminées au-dessus des 40%, mais en shootant à quasiment 39%, le double MVP des Finals (2014, 2019) reste un shooteur extrêmement fiable.

« Le style de jeu NBA a évolué au fil des années et la saison passée, je voulais essayer de shooter dix fois à 3-pts par match. J’avais un très bon pourcentage en sortie de dribble », rappelle le double champion NBA, avec ses 38% dans cette catégorie. « Je veux voir si je peux faire mieux, afin d’être encore plus efficace et d’aider l’équipe. »

Si « The Klaw » maintient ses standards, il fera énormément de bien à Toronto. Mais Kawhi Leonard ne pourra pas tout régler seul. Les autres Raptors devront eux aussi progresser. Darko Rajakovic se réjouit ainsi de voir que « tout le monde sauf Jakob Poeltl » dans sa rotation peut shooter de loin, mais chacun devra être plus adroit.

Scottie Barnes en tête, lui qui sort d’une saison régulière à 30% de réussite et n’inscrit même pas un panier primé par match en moyenne…

« J’arrive à trouver des coéquipiers très ouverts mais je dois aussi mettre mes shoots », assume en effet le All-Star, qui était monté à 38% en playoffs, mais avec seulement 8 tirs réussis dans la série face aux Cavaliers. « Il faut avoir la volonté de les prendre et les mettre également. Cela va grandement aider. Je rate des tirs et je commence à aller au cercle, mais je dois tenter ma chance, avec confiance. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.