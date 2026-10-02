Deandre Ayton prêt à relayer les « monstres » intérieurs des Wizards

L’heure est à l’enthousiasme du côté des Wizards. « Trae (Young) en particulier. Il est vraiment emballé à propos de la profondeur de l’effectif et de tous ces monstres qui l’entourent », rapporte Deandre Ayton.

Les « monstres » dont il est question sont ses futurs compagnons de raquette, Anthony Davis et Alex Sarr, qui font du secteur intérieur des Wizards, à condition de rester en bonne santé, l’un des plus denses de la ligue.

Évoluer aux côtés de « AD », l’homme qu’il avait tenté de remplacer dans la raquette des Lakers la saison passée, a une saveur particulière pour Deandre Ayton. « J’ai joué contre lui toute ma carrière. Maintenant, je joue avec lui. Mon Dieu, je peux apprendre tellement plus à ses côtés. Être simplement à ses côtés, c’est vraiment génial ».

Ce dernier garde ainsi en tête les nombreuses batailles livrées avec son homologue du temps où il évoluait aux Blazers, et surtout aux Suns avant cela. Un journaliste fait d’ailleurs remarquer qu’il va évoluer pour la première fois de sa carrière dans la conférence Est.

« Toute ma carrière, j’ai joué à l’Ouest, et on avait l’habitude de considérer l’Est comme une proie, presque, comme un basket différent. Mais la NBA a un peu changé, et aujourd’hui, c’est beaucoup plus compétitif. Cela dit, on a toujours aimé venir dans l’Est et y disputer nos meilleurs matchs », avoue l’ancien premier choix de Draft (2018).

Remplaçant à sept reprises en carrière

À Washington, alors qu’il sort déjà de sa plus modeste saison en carrière (12.5 points et 8 rebonds de moyenne en 27 minutes), Deandre Ayton pourrait voir son rendement être limité en raison des forces en présence. Car en toute logique, la paire Davis – Sarr devrait être mobilisée pour démarrer les matchs.

Devenir remplaçant est une petite révolution pour Deandre Ayton, sorti du banc à seulement sept reprises en carrière, sur 470 rencontres. La dernière fois remonte à la saison 2019/20…

« La profondeur de l’effectif est incroyable. Peu importe où je suis sur le terrain, ça n’a pas vraiment d’importance. Avec la profondeur qu’on a, c’est vraiment une équipe complète. Et pour moi, le simple fait d’être là, d’entendre mon nom appelé et d’entrer sur le terrain pour me battre, c’est vraiment ce qui compte. Peu importe que je sois titulaire ou que je sorte du banc », balaye-t-il.

Ayton, qui estime ne jamais avoir évolué avec autant d’intérieurs de qualité, connaît déjà la philosophie voulue par Brian Keefe. « Le coach ne cesse de dire qu’on joue sans postes définis. Il sait qu’il a des intérieurs athlétiques qui peuvent vraiment jouer un peu partout. J’apprécie que le coach reconnaisse ce genre de choses. »

Sur le plan personnel, Deandre Ayton entend « être le leader vocal de la défense des Wizards » et vise à ce que sa nouvelle formation lui « fasse confiance dans ce domaine aussi, surtout dans les moments chauds des matchs. Il y a tellement de superstars ici. Je connais ces gars sur le bout des doigts. Je veux simplement faire partie de tout ça et contribuer du mieux que je peux pendant ces matchs. »

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 72 27:12 67.1 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 2.2 0.6 1.2 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.