De 45e choix de Draft à 24 millions de dollars pour Jamal Shead

Deux ans auront suffi à Jamal Shead pour faire oublier son statut de 45e choix de la Draft. Selon ESPN, le meneur s’est entendu avec les Raptors sur une prolongation de trois ans et 24 millions de dollars.

Le nouveau contrat du joueur de 24 ans le lie désormais à Toronto jusqu’à la saison 2029/30. Une belle récompense pour celui qui avait été sélectionné par Sacramento en 45e position de la Draft 2024.

Après une première saison encourageante, Jamal Shead a encore pris de l’importance dans la rotation de Darko Rajakovic en 2025/26. Il a surtout fait preuve d’une remarquable disponibilité puisqu’il a participé aux 82 rencontres de saison régulière, dont 12 comme titulaire.

Avec 6.6 points et 5.4 passes de moyenne en 22.6 minutes, l’ancien de Houston s’est notamment distingué par sa capacité à organiser la deuxième unité. Ses 354 passes décisives en sortie de banc constituent ainsi le meilleur total de toute la NBA la saison passée, mais également un record dans l’histoire des Raptors pour un remplaçant.

Une place gagnée jusque dans le cinq majeur

Son rôle avait encore grandi en playoffs. Profitant des pépins d’Immanuel Quickley, Jamal Shead avait débuté quatre des sept rencontres disputées par Toronto, avec 9.0 points, 5.0 passes et 1.4 interception de moyenne.

Une progression qui explique pourquoi les Raptors n’ont pas souhaité attendre davantage pour sécuriser leur meneur. En juin, Toronto avait déjà activé son option d’équipe à 2.3 millions de dollars pour la saison 2026/27. Cette fois, la franchise lui garantit un contrat bien plus conséquent sur la durée.

Cette prolongation permet aussi aux Raptors de continuer à sécuriser leur noyau autour de Scottie Barnes, alors que la franchise a considérablement revu ses ambitions avec le retour de Kawhi Leonard cet été.

Jamal Shead Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 TOR 75 19:34 40.5 32.3 76.8 0.4 1.1 1.5 4.2 2.1 0.8 1.6 0.1 7.1 2025-26 TOR 82 22:35 36.7 32.1 78.4 0.3 1.4 1.7 5.4 2.0 0.9 1.4 0.2 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.