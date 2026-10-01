À Charlotte, Naz Reid veut enfin montrer tout ce qu’il sait faire

Certains sites de paris en ligne le placent très haut pour le trophée 2027 de meilleure progression de l’année. Naz Reid, cité derrière son coéquipier Brandon Miller d’ailleurs, pourrait lui aussi être l’un des grands bénéficiaires du départ de LaMelo Ball, contre lequel il a été échangé par les Wolves cet été.

Au regard de l’effectif en place, le joueur de 27 ans a de bonnes chances de récupérer la place de titulaire sur le poste 4. Un statut dont il a peu bénéficié du temps où il portait le maillot des Wolves. Barré successivement par Karl-Anthony Towns, puis Julius Randle, et Rudy Gobert, Naz Reid avait été titularisé à 77 reprises en sept saisons.

Mais, ces dernières années, l’intérieur était devenu expert en matière d’énergie apportée depuis le banc. Au point d’ailleurs de décrocher le trophée de 6e homme de l’année en 2024.

L’opportunité d’être davantage responsabilisé à Charlotte ? « C’est énorme. C’est l’occasion d’être moi-même et de pouvoir laisser s’exprimer certaines choses que je peux montrer quand je suis ici, tout en apportant une partie de mon expérience de vétéran et des playoffs aux plus jeunes. Donc pouvoir faire les deux », livre l’ailier-fort.

D’autres joueurs d’expérience dans l’équipe

Avec quatre campagnes en phases finales, le natif du New Jersey est l’un des joueurs les plus expérimentés en playoffs, avec Grant Williams, sans oublier les nouveaux venus Grayson Allen, Royce O’Neale, Pat Connaughton ou encore Dennis Schroder.

« J’ai l’occasion de progresser en tant que joueur et en tant que personne, et aussi de partager mon expérience sur ce que c’est que de se retrouver dans certaines situations difficiles. Se mettre dans les meilleures dispositions, avec des exigences plus élevées, pour se donner les meilleures chances de gagner en playoffs. Tout ça reste dans un coin de la tête pendant qu’on avance au fil de la saison », poursuit Reid.

Transféré pour la première fois de sa carrière, ce dernier voit donc les playoffs comme un objectif atteignable pour des Hornets qui s’apprêtent à démarrer leur vie sans leur leader de ces dernières années, LaMelo Ball.

Car selon lui, cette expérience au sein de l’effectif « peut aider tout le monde à progresser et à devenir la meilleure version possible de soi-même. Et puis, on a des gars très jeunes, qui ont énormément de talent et de grandes qualités. Je pense qu’ils peuvent vraiment s’épanouir et devenir de grands joueurs dans cette ligue. »

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16:30 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19:15 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15:47 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18:24 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24:15 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27:30 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 77 26:04 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.