Zion Williamson veut enfin devenir le leader des Pelicans

La Nouvelle-Orléans veut changer la donne. Ce n’est une surprise pour personne, mais les Pelicans en ont assez de végéter dans les bas-fonds de la Conférence Ouest après avoir cumulé seulement 47 victoires sur les deux dernières saisons. Un ras-le-bol incarné par Zion Williamson.

Choisi en première position de la Draft 2019, il était, lors de son arrivée en NBA, le prospect le plus attendu depuis LeBron James. Sept ans plus tard, le prodige n’a toujours pas disputé le moindre match de playoffs…

Très souvent blessé, l’ailier-fort n’a pas toujours pu peser autant qu’il l’aurait voulu dans les résultats de sa franchise. Désormais âgé de 26 ans, et entouré par plusieurs jeunes prometteurs comme Trey Murphy III ou le sophomore Derik Queen, il sait qu’il doit endosser un costume de leader pour inverser la vapeur.

« Je dirais que je dois clairement faire preuve de davantage de leadership », a-t-il expliqué lors du Media Day des Pelicans. « Je dois être un meilleur leader et ne plus seulement exiger l’excellence de moi-même, mais également de mes coéquipiers, de mes entraîneurs et de toutes les personnes présentes au sein de l’organisation. »

Un été passé à se renforcer

Forcément, le gaucher sait qu’il va devoir montrer l’exemple sur le parquet. Un statut de patron qu’il a dû apprendre à assumer, malgré les blessures et les déceptions accumulées depuis le début de sa carrière.

« Je dirais que j’ai progressé mentalement, en apprenant à croire davantage en moi et en mon jeu », a-t-il déclaré. « Je fais désormais confiance au travail que j’ai accompli, au point de ne plus douter de mes décisions. Je pense avoir beaucoup grandi dans ce domaine. »

La saison dernière, cette évolution semblait déjà commencer à porter ses fruits. Avec 62 matches disputés, sa saison 2025/26 a en effet été la deuxième plus complète de sa carrière en termes de disponibilité. Il y tournait à 21.0 points, 5.7 rebonds et 3.2 passes décisives de moyenne.

Une présence plus régulière indispensable s’il veut désormais montrer l’exemple sur la durée. Mais Zion Williamson doit encore progresser dans plusieurs secteurs, notamment en défense et surtout derrière la ligne à 3-points, où il n’a shooté qu’à 25% la saison passée.

Un domaine sur lequel il assure avoir beaucoup travaillé cet été, avec l’objectif de retrouver de la confiance.

« On se doit de faire mieux »

« Cet été, il s’agissait de briser cette barrière et simplement de jouer, de faire confiance à mon jeu », a expliqué Zion Williamson. « Avec tout le travail effectué, il fallait vraiment que je fasse confiance à mon tir et que je prenne ces shoots. Si je rate, je rate. Je me dis simplement que le prochain va rentrer. »

Collectivement aussi, les Pelicans ont des raisons d’être plus optimistes. La quasi-totalité de l’effectif a été conservée, offrant une continuité qui doit permettre de renforcer les automatismes. Mais celle-ci n’aura de valeur que si elle se traduit enfin dans les résultats, prévient Zion Williamson.

« On peut être les meilleurs amis du monde, mais si cela ne se traduit pas par des résultats, ça ne compte pas vraiment. […] Nous devons faire mieux, il n’y a pas à discuter. Nous devons simplement être meilleurs que lors des deux saisons précédentes », a conclu le double All-Star sur ses objectifs pour la saison à venir.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 62 29:42 60.0 25.0 71.6 2.0 3.7 5.7 3.2 2.3 1.0 2.0 0.5 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.