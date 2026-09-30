Michael Jordan bat encore un record… avec un maillot à 12,26 millions de dollars

Il y a les souvenirs de collection… et puis ceux de Michael Jordan. Le maillot blanc porté par la légende des Bulls lors du Game 3 des Finals 1998 face au Jazz vient ainsi d’être vendu pour 12,26 millions de dollars aux enchères par JOOPITER, la plateforme fondée par Pharrell Williams.

Il devient ainsi le maillot NBA porté en match le plus cher jamais vendu aux enchères. Et pour battre le précédent record, il fallait encore dépasser… Michael Jordan lui-même. Un autre maillot de « His Airness » avait déjà établi un record, celui porté lors du Game 1 de ces mêmes Finals 1998 ayant été adjugé 10,1 millions de dollars en 2022.

Cette nouvelle pièce a été portée le 7 juin 1998, lors de l’une des rencontres les plus déséquilibrées de l’histoire des Finals. Chicago avait en effet écrasé Utah 96-54, soit 42 points d’écart, avec 24 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre de Michael Jordan. Les Bulls avaient alors pris l’avantage 2-1 dans la série, avant de remporter quelques jours plus tard leur sixième titre en huit ans.

« Un morceau d’histoire »

Le maillot est d’autant plus rare qu’il s’agit du seul maillot blanc connu de Michael Jordan issu des Finals 1998 à avoir été proposé publiquement sur le marché. Il possède également le patch des Finals cousu sur la poitrine.

Son ancien propriétaire, l’entrepreneur et collectionneur Rob Gough, avait acquis la pièce en 2023.

« J’ai toujours eu le sentiment que lorsque je possède ce genre d’objets, je suis le gardien d’un morceau d’histoire », a-t-il expliqué à Sportico avant la fin des enchères.

Malgré ses 12,26 millions de dollars, ce maillot reste toutefois loin du record absolu pour une tunique sportive : celui de Babe Ruth, porté lors des World Series 1932, avait été vendu pour 24,1 millions de dollars en 2024.