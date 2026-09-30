La NBA veut en finir avec les « poussettes » des attaquants

Dans une ligue où on n’a jamais marqué autant de points depuis 1970, la NBA entend (un peu) rééquilibrer le rapport de force entre attaquants et défenseurs. Parmi les nouvelles consignes transmises aux arbitres pour la saison à venir, la ligue souhaite ainsi sanctionner plus régulièrement les « push-offs », ou « poussettes ». Ce sont ces gestes qui permettent au porteur de balle d’utiliser son bras pour repousser son adversaire et se créer de l’espace.

Pour aider les arbitres à distinguer les contacts autorisés des fautes offensives, la NBA a mis en place le cadre des « Four F’s » : « feeling », « firming », « force » et « full extension ».

Trouver la juste mesure entre le contact et la poussette

Un porteur de balle peut utiliser son bras libre pour sentir la position de son défenseur (« feeling ») ou stabiliser sa position devant lui (« firming »). En revanche, une faute offensive devra être sifflée si le contact est effectué avec assez de force pour repousser le défenseur ou si le bras est complètement tendu afin de créer un avantage.

« Nous devons nous assurer que la défense n’est pas pénalisée parce que nous autorisons des gestes illicites de la part de l’attaquant », a expliqué Monty McCutchen, vice-président de la NBA chargé du développement et de la formation des arbitres. « Je pense que nous pouvons faire mieux. »

Pour illustrer son propos, la ligue a diffusé plusieurs exemples vidéo, et sur l’une des actions retenues, on voit Jaylen Brown utiliser son avant-bras droit pour repousser Kelly Oubre Jr. au niveau du torse avant de prendre un tir près de la ligne des lancers-francs. Ce geste devra désormais être sanctionné d’une faute offensive.

Sur une autre séquence, RJ Barrett se sert de son bras droit pour écarter Evan Mobley pendant une pénétration. La force du contact faisant reculer l’intérieur de Cleveland, l’action entre dans la catégorie des fautes offensives.

See below for Part 1 of the 2026-27 Points of Emphasis video (narrated by SVP, Head of Referee Development and Training Monty McCutchen), which provides examples and guidance regarding Off-Arm Push Offs by Offensive Players and Freedom of Movement – Screens: pic.twitter.com/zMMmOK3Kxq — NBA Official (@NBAOfficial) September 29, 2026

Les écrans et les contacts loin du ballon également surveillés

La principale difficulté pour les arbitres consistera donc à déterminer la frontière entre un contact ferme mais licite et une poussette suffisamment puissante pour être sanctionnée.

« Il y aura des contacts que certains considéreront comme une simple manière de stabiliser sa position, tandis que d’autres y verront de la force et donc un geste illicite », a reconnu Monty McCutchen. « Nous rencontrerons plus régulièrement la commission compétition en début de saison afin de recueillir son avis sur les actions limites. »

Les « push-offs » ne seront pas le seul point d’attention. Les arbitres devront également surveiller les contacts illégaux commis par les attaquants lorsqu’ils posent des écrans, notamment lorsqu’ils poussent leur adversaire.

À l’inverse, les défenseurs seront davantage sanctionnés lorsqu’ils retiennent ou agrippent un joueur loin du ballon afin de gêner ses déplacements.

Enfin, la NBA a évoqué les actions où l’attaquant et le défenseur vont au panier. Chacun pourra être sanctionné s’il dévie volontairement de sa course pour provoquer un contact ou pousser l’adversaire hors de son chemin.