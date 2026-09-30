JR Smith arrêté au Texas suite à une accusation de violences familiales

JR Smith refait parler de lui, mais dans la colonne des faits divers. Arrêté lundi au Texas, non loin de Dallas, l’ancien arrière NBA fait l’objet d’une accusation d’agression ayant entraîné des blessures dans un contexte de violences familiales. Il a été placé en détention dans le comté de Hunt et, aucune caution n’ayant encore été fixée mardi, il se trouvait toujours derrière les barreaux au moment de ces lignes.

Les circonstances précises des faits qui lui sont reprochés n’ont pas encore été dévoilées. Selon la police, JR Smith a été interpellé après qu’un lecteur automatique de plaques d’immatriculation a signalé le véhicule qu’il conduisait, en raison d’un mandat d’arrêt actif à son encontre.

Son frère, présent avec lui dans la voiture, a pu repartir avec le véhicule. Contactés par ESPN, les représentants de l’ancien joueur n’ont pas souhaité réagir alors qu’il doit désormais être présenté à un juge.

Ce n’est pas la première fois que JR Smith se retrouve confronté à la justice. En 2007, il avait été impliqué dans un accident de voiture au cours duquel l’un de ses amis avait perdu la vie. Deux ans plus tard, il avait été condamné à 90 jours de prison pour conduite dangereuse, dont il avait finalement purgé 24.

L’affaire n’avait pas empêché JR Smith de poursuivre une longue carrière de 16 saisons en NBA. Passé notamment par Denver, New York, Cleveland et les Lakers, il a remporté deux titres de champion, en 2016 avec les Cavaliers puis en 2020 à Los Angeles, ainsi que le trophée de Sixième homme de l’année en 2013.