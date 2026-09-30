À Detroit, l’heure de Ron Holland a peut-être sonné

À l’image des Pistons, Ron Holland sort d’une saison particulière. Après avoir tourné à près de 20 minutes de moyenne en saison régulière, son utilisation a nettement diminué en playoffs. Le Texan n’y a disputé que 9 des 14 rencontres de son équipe, avec seulement 6,6 minutes de jeu en moyenne accordées par J.B. Bickerstaff. Une deuxième saison qui n’a donc pas vraiment permis au 5e choix de la Draft 2024 de prendre son envol.

Mais c’est aussi l’illustration d’un contexte qui n’a pas forcément été idéal pour le jeune ailier. Dès son arrivée dans le Michigan, la franchise a drastiquement changé de cap.

Après une saison à 14 victoires, les Pistons en ont remporté 44, puis 60 la saison dernière. Avec cette dynamique et un noyau désormais construit autour de Cade Cunningham, Jalen Duren et Ausar Thompson, Detroit a rapidement basculé d’une logique de développement vers une obligation de résultats.

« Son parcours a été difficile pour un cinquième choix de Draft. Habituellement, ces joueurs arrivent dans des équipes qui ne sont pas vraiment compétitives et bénéficient immédiatement de plus de 30 minutes par match. Mais ce n’était tout simplement pas notre situation. Son rôle a connu des hauts et des bas et, encore une fois, j’en assume l’entière responsabilité », a ainsi reconnu JB Bickerstaff lors du Media Day des Pistons.

« Attendez-vous à le voir plus agressif »

Pourtant, le profil de Ron Holland colle bien à l’identité des Pistons. Défenseur agressif, puissant et athlétique, il apporte de l’énergie et de l’impact physique sur les ailes. Son principal problème reste sa complémentarité avec Ausar Thompson, avec qui il partage en effet une très grosse lacune : le tir extérieur. La saison passée, Ron Holland n’a ainsi converti que 25% de ses tentatives à 3-points…

Un aspect sur lequel il a beaucoup travaillé cet été, alors qu’il pourrait disposer de davantage d’espace dans la rotation avec les départs de Tobias Harris et Isaiah Stewart, notamment sur les postes 3 et 4.

« Je ne veux pas enfermer Ron dans une case en disant : ‘Tu ne peux que défendre.’ Ce n’est pas le joueur qu’il est », a d’ailleurs expliqué JB Bickerstaff. « Il possède également de vraies qualités offensives : il sait attaquer le panier et finir avec beaucoup d’efficacité. Attendez-vous donc à le voir plus agressif et mieux trouver ses positions. Il travaille sans relâche sur son tir et shoote désormais avec davantage de confiance et de conviction. Nous nous attendons donc à ce qu’il ait un véritable impact pour nous cette saison. »

Ronald Holland II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 81 15:38 47.4 23.8 75.4 0.5 2.2 2.7 1.0 1.7 0.6 0.9 0.2 6.4 2025-26 DET 78 19:53 43.2 25.3 80.5 1.1 3.0 4.0 1.2 2.3 1.2 1.2 0.3 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.