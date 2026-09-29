Nouveau numéro et nouveau physique : Nolan Traoré veut passer un cap

Visiblement plus costaud des épaules sur le podium du Media Day des Nets, avec un nouveau numéro sur le dos (le 10 au lieu du 88), Nolan Traoré n’a certes pas pu participer à la Ligue d’été de Las Vegas à cause d’une arthroscopie du genou droit, mais le jeune meneur français de 20 ans n’est clairement pas resté les deux pieds dans le même sabot durant l’intersaison. Au programme : musculation et travail du tir.

« J’ai passé beaucoup de temps à la salle cet été avec le staff des Nets, qui m’a beaucoup aidé », a-t-il confirmé lors du Media Day des Nets. « C’était mon principal objectif parce que ça va m’aider sur le terrain. C’est une bonne chose pour moi d’être plus physique. Mais j’ai aussi travaillé mon tir, le tir de près mais surtout mon tir en suspension. C’était mon autre chantier de l’été et je pense avoir bien progressé. »

Le Français explique notamment avoir apporté quelques ajustements à sa mécanique.

« J’ai changé quelques petites choses, mais rien de radical. Je me suis entraîné pour avoir toujours le même arc sur mon tir, par exemple. Comme je suis meneur, je me suis entraîné sur du tir en sortie de dribble mais j’ai aussi fait du réception-tir, parce que je sais que je vais jouer sans le ballon aussi. C’est un tout quand on bosse son tir. Et je pense être prêt pour cette nouvelle saison. »

Complètement rassuré sur son genou, Nolan Traoré veut désormais prolonger la dynamique de sa fin de saison passée, après son passage en G-League, à Long Island.

« Jouer avec Long Island m’a beaucoup aidé l’an dernier en termes de confiance en moi. Les coachs m’ont fait confiance et j’ai saisi ma chance. Le fait de pouvoir jouer autant de minutes face à d’autres très bons joueurs m’a permis de finir la saison passée sur une très bonne dynamique. Pour les joueurs en manque de temps de jeu, c’est une très bonne opportunité qu’il ne faut pas négliger, au lieu de rester sur le banc [en NBA]. J’espère que je vais garder ce rythme de progression cette année. »

« J’ai hâte de jouer avec Wemby en Équipe de France »

Après la pause du All-Star Game, Traoré a ainsi tourné à 11 points, 4 passes et 2 rebonds de moyenne, avec surtout davantage de responsabilités offensives puisqu’il est passé de 7 à 11 tentatives de tirs par match.

Cette saison, l’ancien espoir de Saint-Quentin veut confirmer cette montée en puissance et assure que les Nets peuvent en surprendre plus d’un.

« Je pense que j’avais besoin d’un peu de temps pour m’adapter au jeu NBA et j’ai fini par y arriver », a-t-il ajouté dans une autre interview pour la chaîne locale YES Network. « Ma fin de saison a été plutôt bonne et je veux simplement continuer à progresser cette saison. J’ai hâte de reprendre pour montrer mes progrès, mais aussi pour essayer de gagner le maximum de matches avec l’équipe. On veut surprendre le plus possible, on est confiants et on a des attentes élevées, malgré ce qu’on peut dire de nous à l’extérieur. On n’a rien à perdre au final, donc on veut donner tort aux gens. »

Ses ambitions dépassent d’ailleurs Brooklyn. Malgré seulement deux sélections au compteur, en novembre 2024 lors d’une fenêtre internationale de qualifications à l’Euro, Nolan Traoré maintient le lien avec les Bleus, qu’il a suivis de loin cet été. Et il se projette déjà aux côtés de Victor Wembanyama.

« Le basket est en train de gagner en popularité en France, même si le foot reste le sport numéro 1. Wemby y est pour beaucoup. Je suis très reconnaissant qu’il ait pu louer mes qualités. Venant d’un joueur de son calibre, c’est forcément un honneur. J’ai hâte de pouvoir jouer dans la même équipe, en Équipe de France, pour essayer de se battre ensemble et d’aller chercher des médailles d’or. »

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 56 22:12 38.0 31.8 78.7 0.3 1.5 1.8 3.8 2.1 0.8 2.3 0.4 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.