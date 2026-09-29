Jayson Tatum, seul maître à bord à Boston

« C’est le patron, c’est l’évidence. Je suis là pour le soutenir dans tous les domaines. » Paul George a parfaitement dressé le constat des Celtics version 2026/27. Jaylen Brown envoyé à Philadelphie, contre « PG » justement, c’est désormais l’équipe de Jayson Tatum.

Le duo qui a fait les belles heures de Boston pendant quasiment une décennie s’est séparé cet été. « Le business NBA joue son rôle. J’ai tout vu ou presque depuis dix ans que je suis dans la ligue », rappelle la star locale.

Pour la première fois depuis son arrivée en 2017, Jayson Tatum est ainsi le seul maître à bord. Celui autour duquel Boston va désormais entièrement construire son projet sportif.

« Je suis très, très à l’aise. C’est ma dixième saison. Le leadership, ce sont plusieurs éléments et la prise de conscience est la plus importante. Se connaître soi-même, connaître le groupe. Savoir qu’on a tous des rôles », indique le champion NBA 2024.

« Je suis devenu plus explosif »

Avec son expérience, Jayson Tatum ne débarque évidemment pas en terre inconnue. Mais cette prise de pouvoir intervient aussi au moment où il retrouve enfin une préparation normale, après sa rupture du tendon d’Achille en mai 2025, pendant les playoffs.

Revenu à la compétition en mars dernier, il avait disputé 16 rencontres de saison régulière, avant de jouer le premier tour des playoffs. Avec un forfait, à cause de son genou, pour le Game 7 face à Philadelphie.

« J’ai eu l’intersaison pour me renforcer physiquement et c’est excellent », décrit le multiple All-Star. « Je suis devenu plus explosif et j’ai travaillé globalement sur mon corps. Je me sens bien mieux, c’est clair, que la saison passée, au même moment. Je suis impatient et reconnaissant. »

Pour Boston, le changement est donc double : Jayson Tatum retrouve pleinement ses moyens physiques, tout en assumant désormais seul le statut de « franchise player » des Celtics.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32:38 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.