Rumeurs
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons
Buddy Hield en partance vers les Hornets ?
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors

Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo en Son Goku et Vegeta

Publié le 29/09/2026 à 7:09 Twitter Facebook

NBA – L’association de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo va permettre au Heat de présenter l’une des raquettes les plus impressionnantes de la ligue.

Giannis Antetokounmpo et Bam AdebayoL’image des deux joueurs reproduisant la gestuelle de la « fusion », comme dans la série animée Dragon Ball Z, est plutôt sympathique. Elle restera aussi comme le point de départ d’une nouvelle aventure commune entre deux des meilleurs intérieurs de la ligue : Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Avec l’arrivée du « Greek Freak », Miami est automatiquement redevenu un candidat au titre, au moins sur le papier, comme l’ancien franchise player des Bucks n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler.

Deux compétiteurs féroces pour se tirer vers le haut

La première étape concerne désormais l’entente entre les deux leaders dans la raquette et la manière dont Miami exploitera au mieux leurs qualités respectives. Pour Giannis Antetokounmpo, leur nature compétitive et le fait de s’affronter quotidiennement à l’entraînement ne pourront que renforcer leur complicité et décupler leur potentiel.

« Bam sera toujours Bam. Il va dominer le match en attaque, trouver ses positions et être un véritable cauchemar en défense. Je ne sais pas comment le dire, mais au bout du compte, c’est comme combattre le feu par le feu. Une fois que nous aurons passé davantage de temps ensemble, j’ai l’impression que nous allons tous les deux élever notre niveau de jeu. Si je défends sur Bam tous les jours à l’entraînement, je pense qu’ensuite, sur le terrain, il pourra affronter n’importe qui dans la ligue. Ce ne sera pas beaucoup plus difficile », a expliqué Giannis Antetokounmpo, assis aux côtés de son nouvel acolyte.

« Et cela fonctionne dans les deux sens. Si Bam défend sur moi tous les jours, cela va vraiment me faciliter la tâche lorsque j’enfilerai ce maillot pour affronter quelqu’un d’autre. Au bout du compte, c’est justement cet esprit de compétition qu’il faut continuer à entretenir à l’entraînement. Nous devons continuer à nous pousser les uns les autres et à faire progresser l’équipe et nos coéquipiers. Pas seulement en parlant, mais en montrant l’exemple. »

Bam Adebayo l’a résumé : « C’est ce que font les grands joueurs : ils se poussent mutuellement pour progresser. »

Des qualités à faire fusionner

Construire et développer cette entente sera désormais un travail quotidien. Cela ne concernera d’ailleurs pas uniquement les deux intérieurs, mais l’ensemble d’un effectif remanié, pour lequel la cohésion sera l’un des enjeux majeurs de cette présaison.

« Je pense que c’est très précieux pour nous sur le plan collectif », a poursuivi Giannis Antetokounmpo. « Lorsque nous commencerons à affronter l’adversité ou à moins bien jouer, nous pourrons repenser à ces moments où nous étions soudés avant même le début de la saison. »

De son côté, Bam Adebayo devra aussi faire de la place à l’un des meilleurs joueurs de la ligue, dans le vestiaire comme sur le terrain. Une mission qui exigera forcément quelques ajustements et sacrifices.

« En tant que capitaine, cela ne change pas. Comme je l’ai dit, il arrive que l’on se préoccupe des 14 autres joueurs avant de penser à soi-même. Parfois, cela implique des sacrifices », a rappelé Bam Adebayo, tandis que son coéquipier acquiesçait. « Mais je suis prêt à faire ce sacrifice tous les jours si cela nous permet de gagner. »

Concernant son acclimatation à cette nouvelle vie, Giannis Antetokounmpo continue également de prendre ses marques après 13 années passées à Milwaukee.

« Cela fait toujours un peu bizarre », a-t-il reconnu. « Il y a beaucoup de nouveaux visages, de nouveaux coéquipiers, un nouveau vestiaire, de nouveaux supporters, une nouvelle ville. Mais je suis bien là où je suis. Je me sens vraiment, vraiment bien. J’ai l’impression que cette identité correspond à ma personnalité. »

Le premier match de la saison régulière est encore loin, mais la « fusion » a déjà commencé. Reste à voir jusqu’où Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo pourront pousser cette complémentarité… et les ambitions du Heat.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Norman Powell 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 1.9 1.1 0.2 2.2 21.7
Tyler Herro 33 31:18 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 0.4 1.9 20.5
Bam Adebayo 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.6 1.2 0.7 1.7 20.1
Jaime Jaquez Jr. 75 28:17 50.7 31.7 76.9 1.3 3.7 5.0 4.7 2.0 0.7 0.3 1.8 15.4
Andrew Wiggins 68 30:20 47.5 41.4 78.4 1.7 3.1 4.8 2.7 1.5 1.1 1.0 2.3 15.4
Pelle Larsson 70 26:25 49.6 32.3 79.7 1.0 2.5 3.5 3.4 1.4 0.7 0.2 2.1 11.4
Kel'el Ware 77 22:08 53.0 39.5 74.0 2.8 6.2 9.0 0.7 0.8 0.8 1.1 1.5 11.1
Davion Mitchell 70 28:34 49.0 39.5 64.6 0.5 2.2 2.7 6.5 1.5 1.0 0.2 2.6 9.3
Simone Fontecchio 70 16:45 41.2 37.5 84.3 0.8 2.2 3.0 1.4 0.7 0.5 0.1 1.5 8.5
Nikola Jović 47 17:11 36.6 26.9 68.3 0.5 2.7 3.3 2.2 1.4 0.6 0.4 1.4 7.3
Kasparas Jakučionis 53 17:50 42.9 42.3 87.9 0.8 1.8 2.6 2.6 0.9 0.6 0.1 1.9 6.2
Dru Smith 70 16:18 41.5 29.5 82.9 0.9 1.6 2.5 2.6 0.8 1.4 0.3 1.6 5.6
Keshad Johnson 32 8:45 49.0 29.5 72.4 0.8 1.1 1.9 0.3 0.4 0.5 0.3 0.9 4.3
Myron Gardner 45 9:08 48.0 40.6 73.1 0.9 1.8 2.7 1.0 0.4 0.4 0.2 1.7 3.6
Jahmir Young 14 4:09 40.0 33.3 100.0 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 1.8
Trevor Keels 8 1:53 25.0 22.2 0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.0
Vladislav Goldin 9 2:40 75.0 0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.6 0.8

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Miami Heat en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes