Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo en Son Goku et Vegeta

L’image des deux joueurs reproduisant la gestuelle de la « fusion », comme dans la série animée Dragon Ball Z, est plutôt sympathique. Elle restera aussi comme le point de départ d’une nouvelle aventure commune entre deux des meilleurs intérieurs de la ligue : Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Avec l’arrivée du « Greek Freak », Miami est automatiquement redevenu un candidat au titre, au moins sur le papier, comme l’ancien franchise player des Bucks n’a d’ailleurs pas manqué de le rappeler.

Deux compétiteurs féroces pour se tirer vers le haut

La première étape concerne désormais l’entente entre les deux leaders dans la raquette et la manière dont Miami exploitera au mieux leurs qualités respectives. Pour Giannis Antetokounmpo, leur nature compétitive et le fait de s’affronter quotidiennement à l’entraînement ne pourront que renforcer leur complicité et décupler leur potentiel.

« Bam sera toujours Bam. Il va dominer le match en attaque, trouver ses positions et être un véritable cauchemar en défense. Je ne sais pas comment le dire, mais au bout du compte, c’est comme combattre le feu par le feu. Une fois que nous aurons passé davantage de temps ensemble, j’ai l’impression que nous allons tous les deux élever notre niveau de jeu. Si je défends sur Bam tous les jours à l’entraînement, je pense qu’ensuite, sur le terrain, il pourra affronter n’importe qui dans la ligue. Ce ne sera pas beaucoup plus difficile », a expliqué Giannis Antetokounmpo, assis aux côtés de son nouvel acolyte.

« Et cela fonctionne dans les deux sens. Si Bam défend sur moi tous les jours, cela va vraiment me faciliter la tâche lorsque j’enfilerai ce maillot pour affronter quelqu’un d’autre. Au bout du compte, c’est justement cet esprit de compétition qu’il faut continuer à entretenir à l’entraînement. Nous devons continuer à nous pousser les uns les autres et à faire progresser l’équipe et nos coéquipiers. Pas seulement en parlant, mais en montrant l’exemple. »

Bam Adebayo l’a résumé : « C’est ce que font les grands joueurs : ils se poussent mutuellement pour progresser. »

Des qualités à faire fusionner

Construire et développer cette entente sera désormais un travail quotidien. Cela ne concernera d’ailleurs pas uniquement les deux intérieurs, mais l’ensemble d’un effectif remanié, pour lequel la cohésion sera l’un des enjeux majeurs de cette présaison.

« Je pense que c’est très précieux pour nous sur le plan collectif », a poursuivi Giannis Antetokounmpo. « Lorsque nous commencerons à affronter l’adversité ou à moins bien jouer, nous pourrons repenser à ces moments où nous étions soudés avant même le début de la saison. »

De son côté, Bam Adebayo devra aussi faire de la place à l’un des meilleurs joueurs de la ligue, dans le vestiaire comme sur le terrain. Une mission qui exigera forcément quelques ajustements et sacrifices.

« En tant que capitaine, cela ne change pas. Comme je l’ai dit, il arrive que l’on se préoccupe des 14 autres joueurs avant de penser à soi-même. Parfois, cela implique des sacrifices », a rappelé Bam Adebayo, tandis que son coéquipier acquiesçait. « Mais je suis prêt à faire ce sacrifice tous les jours si cela nous permet de gagner. »

Concernant son acclimatation à cette nouvelle vie, Giannis Antetokounmpo continue également de prendre ses marques après 13 années passées à Milwaukee.

« Cela fait toujours un peu bizarre », a-t-il reconnu. « Il y a beaucoup de nouveaux visages, de nouveaux coéquipiers, un nouveau vestiaire, de nouveaux supporters, une nouvelle ville. Mais je suis bien là où je suis. Je me sens vraiment, vraiment bien. J’ai l’impression que cette identité correspond à ma personnalité. »

Le premier match de la saison régulière est encore loin, mais la « fusion » a déjà commencé. Reste à voir jusqu’où Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo pourront pousser cette complémentarité… et les ambitions du Heat.