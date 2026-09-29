LeBron James se voyait finir sa carrière aux Knicks mais…

Une fois son départ des Lakers acté, après huit ans d’union, LeBron James avait le choix entre cinq destinations pour sa 24e année dans la ligue : les Cavaliers bien sûr, mais également le Heat, les Timberwolves et les Warriors, ainsi que les Sixers où il a finalement signé.

Néanmoins, avant même le début de la « free agency », lorsque les playoffs se déroulaient encore, le « King » avait bel et bien une autre équipe sur sa « shortlist » : les Knicks. Qui lui ont souvent fait de l’oeil et qui lui ont même déjà fait la cour par le passé…

« Je me voyais déjà jouer au [Madison Square] Garden et y terminer ma carrière », a-t-il assumé, lors du Media Day des Sixers. « C’est l’une des meilleures salles où j’ai joué. Je pense même que c’est la salle numéro un dans le monde pour un basketteur. Mais après le titre contre San Antonio, je me suis dit que je ne pouvais pas [signer là-bas]… »

Il a préféré ne pas alimenter les critiques

Pourquoi ? Tout simplement parce que LeBron James est conscient que les critiques auraient fusé s’il avait rejoint une équipe fraîchement titrée. Déjà que beaucoup l’ont qualifié de « ring chaser » quand il a signé à Philadelphie.

« Vous n’auriez jamais laissé passer ça, jamais de la vie », a-t-il indiqué, en ciblant précisément les médias. « Mais un immense respect aux Knicks. C’est une équipe incroyable, avec des joueurs tout aussi incroyables. Bravo à Jalen Brunson, j’adore ce mec, il est incroyable. Mais oui, je suis heureux là où je suis et j’ai hâte [de commencer la saison]. »

Pour autant, LeBron James se sentira à moitié New-Yorkais cette saison, puisqu’il partagera son temps entre Philadelphie et New York avec deux villes de résidence, donc.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.