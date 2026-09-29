La dernière Book 2 va casser des « Chevy »

Après avoir mis l’Arizona et ses paysages en valeur sur différents coloris de la Nike Book 1, en clin d’œil à sa franchise de Phoenix, où il joue en NBA depuis 2015, Devin Booker profite cette année de la sortie de la Book 2 pour se rapprocher de son enfance et de son Michigan natal, lui qui est né à Grand Rapids, en banlieue de Detroit.

Après avoir mis le boxeur Joe Louis ainsi que la franchise de baseball des Tigers dans la lumière, c’est au tour du constructeur automobile Chevrolet d’être sollicité sur ce nouveau coloris « Chevy » ! Propriété du groupe General Motors, monument de l’industrie du Michigan, Chevrolet met ainsi la mythique Chevy Impala 1959 à l’honneur, avec une tige d’une couleur cuivre rutilante.

Le « Swoosh » latéral ressort en noir tandis que les autres finitions apparaissent en gris, comme par exemple la mention « Chevrolet » sur la languette. On retrouve également un «59» en doré à l’intérieur de la languette, ainsi qu’un motif formant deux drapeaux de course au niveau du talon.

Initialement prévue pour mi-septembre, la Nike Book 2 x Chevy est à retrouver en précommande sur Basket4Ballers au prix de 150 euros (expédition prévue sous trois jours).