La Nike GT Future voit rouge

On prend des nouvelles de la Nike GT Future ! Nike a lancé son tout nouveau modèle baptisé, issu de la collection « Nike GT » début février, et l’heure est peut-être venue de passer la vitesse supérieure.

Alors qu’un nouveau coloris « Unseen Hours » a récemment fait surface sur le site officiel de Nike, avec un tige habillée d’un dégradé allant du jaune à l’orange, la suite serait déjà dans les tuyaux avec la possible sortie de la Nike GT Future « Varsity Red ».Celle-ci se présente avec une tige en rouge vif complétée par des finitions en noir, sur le « Swoosh » latéral notamment, donnant à l’ensemble un petit côté « Bulls ».

Le design futuriste et plutôt inédit correspond parfaitement au thème de cette nouvelle paire, avec une coupe haute, une tige moulée affinée par ces rayures verticales mais aussi une languette au modelage plutôt original. La composition de la semelle promet également les meilleures sensations, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 en guise de semelle intermédiaire.

La Nike GT Future « Varsity Red » avait été annoncée en sortie mondiale pour le 23 septembre et pourrait donc arriver sur le marché français très bientôt, au prix de 199,99 euros.

(Via NiceKicks)