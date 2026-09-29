Rumeurs
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons
Buddy Hield en partance vers les Hornets ?
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors

La Nike GT Future voit rouge

Publié le 29/09/2026 à 10:03 Twitter Facebook

Nike – Sortie il y a huit mois en France, la petite dernière issue de la gamme « Greater Than » signée Nike pourrait revenir sous cette version en rouge et noir.

On prend des nouvelles de la Nike GT Future ! Nike a lancé son tout nouveau modèle baptisé, issu de la collection « Nike GT » début février, et l’heure est peut-être venue de passer la vitesse supérieure.

Alors qu’un nouveau coloris « Unseen Hours » a récemment fait surface sur le site officiel de Nike, avec un tige habillée d’un dégradé allant du jaune à l’orange, la suite serait déjà dans les tuyaux avec la possible sortie de la Nike GT Future « Varsity Red ».Celle-ci se présente avec une tige en rouge vif complétée par des finitions en noir, sur le « Swoosh » latéral notamment, donnant à l’ensemble un petit côté « Bulls ».

Le design futuriste et plutôt inédit correspond parfaitement au thème de cette nouvelle paire, avec une coupe haute, une tige moulée affinée par ces rayures verticales mais aussi une languette au modelage plutôt original. La composition de la semelle promet également les meilleures sensations, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur et d’une unité Zoom Air sous l’avant du pied, pour compléter une mousse en Cushlon 3.0 en guise de semelle intermédiaire.

La Nike GT Future « Varsity Red » avait été annoncée en sortie mondiale pour le 23 septembre et pourrait donc arriver sur le marché français très bientôt, au prix de 199,99 euros.

(Via NiceKicks)

 

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes