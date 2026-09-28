La Puma Hali 1 au rendez-vous de la reprise

Victime d’une rupture du tendon d’Achille dès le début du Game 7 des NBA Finals de 2025, Tyrese Haliburton n’a pas eu la chance de pouvoir porter sa première chaussure signature, la Puma Hali 1, à l’occasion de sa sortie mondiale, il y a un an, presque jour pour jour.

Pour son grand retour sur les parquets, Puma a donc décidé de marquer le coup en sortant un nouveau coloris « Pace », à l’occasion du premier match des Pacers à domicile de la saison, face à Dallas.

Le modèle reprend donc les couleurs de la franchise d’Indiana, principalement en jaune avec quelques touches de bleu marine pour compléter le tout, pour faire ressortir le logo du joueur et la mention « Nitro » sur la semelle intermédiaire.

Rendez-vous donc le 23 octobre prochain pour la sortie de la Puma Hali 1 « Pace », attendue à 130 euros.

Notre test de la Puma Hali 1 Puma et Tyrese Haliburton avaient de quoi être fiers de leur bébé. La Hali 1 avait tout pour réussir une entrée fracassante sur le marché, Puma ayant réussi à concocter un modèle fiable sous tous les aspects (confort, maintien, grip, stabilité, aération). Le destin lui a finalement réservé un parcours plus compliqué en l’absence du meneur des Pacers pour la mettre en avant au plus haut niveau. Les bases sont désormais posées et bien solides. L’avenir dira si la ligne signature de Tyrese Haliburton parviendra à retrouver sa trajectoire pour se hisser aux côtés d’un LaMelo Ball en référence de la marque.

(Via SneakerNews)