Rumeurs
Les Knicks demandent un effort financier à Karl-Anthony Towns
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons
Buddy Hield en partance vers les Hornets ?
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors

La Puma Hali 1 au rendez-vous de la reprise

Publié le 28/09/2026 à 12:27 Twitter Facebook

Sneakers – La première chaussure signature de Tyrese Haliburton sortira sous un nouveau coloris « Pace » pour fêter le retour au jeu du meneur des Pacers.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille dès le début du Game 7 des NBA Finals de 2025, Tyrese Haliburton n’a pas eu la chance de pouvoir porter sa première chaussure signature, la Puma Hali 1, à l’occasion de sa sortie mondiale, il y a un an, presque jour pour jour.

Pour son grand retour sur les parquets, Puma a donc décidé de marquer le coup en sortant un nouveau coloris « Pace », à l’occasion du premier match des Pacers à domicile de la saison, face à Dallas.

Le modèle reprend donc les couleurs de la franchise d’Indiana, principalement en jaune avec quelques touches de bleu marine pour compléter le tout, pour faire ressortir le logo du joueur et la mention « Nitro » sur la semelle intermédiaire.

Rendez-vous donc le 23 octobre prochain pour la sortie de la Puma Hali 1 « Pace », attendue à 130 euros.

Notre test de la Puma Hali 1

Puma et Tyrese Haliburton avaient de quoi être fiers de leur bébé. La Hali 1 avait tout pour réussir une entrée fracassante sur le marché, Puma ayant réussi à concocter un modèle fiable sous tous les aspects (confort, maintien, grip, stabilité, aération). Le destin lui a finalement réservé un parcours plus compliqué en l’absence du meneur des Pacers pour la mettre en avant au plus haut niveau. Les bases sont désormais posées et bien solides. L’avenir dira si la ligne signature de Tyrese Haliburton parviendra à retrouver sa trajectoire pour se hisser aux côtés d’un LaMelo Ball en référence de la marque.


(Via SneakerNews)

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes