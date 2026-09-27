Joe Mazzulla se retire d’un événement religieux après une enquête sur l’organisateur

Les liens sont désormais rompus. Joe Mazzulla dit avoir pris ses distances avec Life Surge, une organisation chrétienne accusée de pratiques financières abusives lors de ses conférences religieuses.

Le coach des Celtics a pris la parole lors d’un événement de cette entité à Portland, dans le Maine, en septembre dernier, et il devait participer à un autre rendez-vous de ce genre le 17 octobre à Hartford. Il a déclaré au Boston Globe avoir informé l’organisation qu’il n’y assisterait plus.

Le technicien a également demandé que son image soit retirée de leur site web, ce qui, à l’heure de ces lignes, n’avait pas été fait. « Je cherche toujours des partenariats pour partager ma foi. C’était une vitrine qui me semblait pertinente, et quand ce genre de chose sort, on prend position et on avance », justifie-t-il.

Dans un épisode de son podcast diffusé cette semaine, le journaliste d’investigation Pablo Torre s’est intéressé aux liens étroits entre la star du football américain Tim Tebow et Life Surge, qui orchestre des événements de gestion financière à travers le pays avec des célébrités et des artistes.

L’entité est accusée de piéger les participants en les poussant à débourser jusqu’à 50 000 dollars pour des services de coaching et de parrainage financier. L’organisation mettrait par ailleurs à disposition des courtiers tiers pour aider les participants à faire des demandes de cartes de crédit afin de régler ces frais. Life Surge a contesté « fermement » ces accusations.

Une foi chrétienne très affirmée et bien connue

« Nous ne présenterons pas d’excuses pour ce que nous sommes, ce en quoi nous croyons ou le travail que nous accomplissons. Ces publications rapportent de graves accusations à l’encontre de Life Surge. Ce qu’ils ne présentent pas avec la même rigueur, c’est l’histoire dans son ensemble », a défendu son PDG, Jeremy Nosek, alors que Tim Tebow s’est également mis en retrait, et a promis une enquête interne.

Mazzulla, dont la foi chrétienne très affirmée est bien connue, devait figurer parmi les têtes d’affiche du rassemblement d’octobre, décrit sur le site de l’organisation comme « un événement d’une journée capable de changer une vie, où des milliers de chrétiens locaux se réunissent pour comprendre pourquoi et comment créer et multiplier leurs ressources financières au service du Royaume ».

Seulement le coach de Boston n’en sera pas. « Dès que ces (accusations) sont sorties, je m’en suis complètement retiré. Il est hors de question que je m’y rende et je ne cautionne évidemment aucune des accusations ni des faits qui leur sont reprochés. Je passe à autre chose », assure le technicien qui ne veut pas laisser cet incident entraver sa volonté d’œuvrer positivement à travers sa foi.

« C’est une situation regrettable, mais mon objectif est d’utiliser ma notoriété pour avoir un impact positif sur la foi. Le risque encouru, c’est que des situations comme celle-ci se produisent. Le plus important est, premièrement, de se concentrer sur les personnes lésées et, deuxièmement, de faire au mieux pour partager sa foi de manière authentique, morale et éthique, sans nuire à quiconque », termine-t-il.