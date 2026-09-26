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Aux Wolves, la dernière place se joue entre KJ Martin et Drew Timme

Publié le 26/09/2026 à 14:46 Twitter Facebook

NBA – Minnesota a invité KJ Martin et Drew Timme à son « training camp ». Les deux intérieurs vont tenter de convaincre les Wolves de leur offrir la dernière place disponible dans l’effectif, même si Chris Finch préférerait pour l’instant la conserver libre.

Drew TimmeÀ quelques jours du début du « training camp », les Wolves font jouer la concurrence. D’après Michael Scotto de HoopsHype, KJ Martin et Drew Timme ont tous deux accepté un contrat pour participer au camp de Minnesota.

Une occasion de retrouver durablement la NBA pour deux joueurs aux parcours très différents. À 25 ans, KJ Martin a déjà cinq saisons d’expérience dans la Grande Ligue. Passé par Houston, les Clippers, Philadelphie puis Utah, le fils de Kenyon Martin avait quitté les États-Unis la saison dernière pour rejoindre les Ningbo Rockets en Chine.

L’ailier fort tournait à 7.9 points et 3.7 rebonds de moyenne en CBA, après avoir compilé 6.4 points et 2.9 rebonds en 43 rencontres entre les Sixers et le Jazz lors de sa dernière saison NBA.

Drew Timme a quant à lui continué à faire des allers-retours entre NBA et G-League. L’ancienne star de Gonzaga a porté les couleurs des Nets puis des Lakers, où il avait obtenu du temps de jeu en fin de saison dernière.

Une place… qui pourrait rester vide

Les deux joueurs arrivent donc avec le même objectif : transformer leur invitation en véritable contrat NBA. Ils ne seront toutefois pas seuls puisque Norchad Omier a lui aussi rejoint Minnesota pour le camp.

Surtout, la dernière place disponible dans l’effectif des Wolves n’est pas nécessairement à prendre. Chris Finch a récemment expliqué que la franchise envisageait de commencer la saison avec seulement 14 joueurs sous contrat.

« Je pense que nous allons rester comme ça », a expliqué le coach sur WCCO. « C’est ce dont nous avons parlé. Nous aimons cette flexibilité. Il y a évidemment aussi des considérations liées au salary cap. Nous estimons simplement avoir suffisamment de choses dont nous avons besoin actuellement. »

Les Wolves conserveraient ainsi une marge de manœuvre pour un transfert ou pour un joueur libéré en cours de saison. KJ Martin et Drew Timme devront donc réaliser un gros camp pour pousser Minnesota à modifier ses plans.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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