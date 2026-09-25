Une carte de Cooper Flagg vendue pour la somme folle de 8 millions de dollars

La hype autour de Cooper Flagg dépasse les parquets. Une carte unique du jeune joueur des Mavericks a été vendue pour la somme vertigineuse de 8,04 millions de dollars lors d’une vente organisée par Fanatics.

Il s’agit d’une carte 2026 Topps Chrome Updates NBA Debut Patch, produite à un seul exemplaire, autographiée par Cooper Flagg et surtout ornée du patch porté par le rookie lors de son tout premier match NBA.

D’après The Athletic, cette vente représente la cinquième somme la plus élevée jamais enregistrée publiquement pour une carte de sport. Elle dépasse notamment les 7,25 millions de dollars déboursés en 2022 pour une célèbre carte T206 de Honus Wagner.

Le précédent record pour une carte « Debut Patch », toutes ligues confondues, appartenait au joueur de baseball Paul Skenes avec 1,11 million de dollars.

Une mise de 515 dollars

L’histoire est d’autant plus spectaculaire que le premier propriétaire de la carte, Jason Williams, avait déboursé seulement 515 dollars pour obtenir toutes les cartes des Mavericks lors de l’ouverture en ligne de trois boîtes.

« Il m’a fallu environ cinq secondes pour réaliser ce que je regardais, puis je me suis mis en position fœtale en pleurant comme un bébé », avait-il raconté à The Athletic après avoir découvert la carte.

Les Mavericks avaient même lancé une offre publique pour tenter de la récupérer, mais Jason Williams avait (intelligemment…) choisi de ne pas l’accepter.

Cette vente confirme en tout cas l’explosion du marché autour des « Debut Patch ». Dans la même vente aux enchères, la carte de Dylan Harper, rookie des Spurs, a atteint 2,88 millions de dollars, tandis que celle de Kon Knueppel, aux Hornets, est partie pour 2,34 millions.

À titre de comparaison, le premier maillot de Cooper Flagg avait été vendu pour un million de dollars en février.