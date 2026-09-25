Bogdan Bogdanovic veut apporter le « shooting » qui manquait aux Rockets

« Du shoot, de la création et de l’expérience. » Voilà ce que Bogdan Bogdanovic apporte à la table depuis plusieurs années. Des qualités que le Serbe va désormais mettre au service des Rockets, qu’il a rejoints cet été.

Le natif de Belgrade débarque dans le Texas avec l’idée de retrouver de l’élan après son pire exercice en carrière l’an dernier, avec les Clippers, à seulement 7.4 points de moyenne et une utilisation très limitée.

« Je pense pouvoir apporter ma valeur à cette équipe, notamment sur le plan du basket et de l’expérience. Ils font partie des meilleures équipes défensives de la ligue depuis trois ans. Je vais essayer de suivre les gars dans ce secteur et de faire tout ce qui est dans mes cordes pour les aider à gagner », vise également le joueur de 34 ans.

Bogdan Bogdanovic est pourtant surtout connu pour ses qualités offensives, ses qualités de shooteur surtout. Même si l’an dernier, l’adresse n’a pas été au rendez-vous (38.8% au tir dont 34.7% de loin, ses pires moyennes en carrière), il affiche un très bon 38% de réussite derrière la ligne à 3-points depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

Il a rejoint les Rockets pour ça

« Le shoot, ça me vient naturellement, j’ai toujours fait ça. J’adore shooter. Quand on regarde cette équipe, beaucoup de joueurs sont pris à deux sur le ‘pick-and-roll’. Dès qu’ils font la ‘pocket pass’, le joueur suivant est démarqué. Ils savent jouer comme ça et mon jeu correspond parfaitement à ce style. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai rejoint cette équipe. Il leur manquait cette capacité », juge-t-il.

Une capacité à sanctionner qui a fait défaut la saison passée, avec des Rockets seulement à la 25e place des équipes les plus prolifiques de la ligue en volume (11.5 paniers à 3-points convertis), malgré un bon pourcentage (36.4%, 10e). Cette tendance à moins utiliser cette arme extérieure que les autres formations s’est confirmée en playoffs.

Son arrivée, couplée surtout avec le retour de Fred VanVleet, devrait changer la donne, avec davantage d’options pour sanctionner grâce aux espaces générés par Kevin Durant et Alperen Sengun.

Bogdan Bogdanović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 27:53 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 27:49 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 28:57 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 29:40 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.3 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29:20 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 27:56 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30:24 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 24 24:55 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 2.4 0.8 1.5 0.3 10.0 2024-25 LAC 30 25:00 47.4 42.7 87.5 0.4 2.7 3.1 3.2 2.3 0.7 1.2 0.2 11.4 2025-26 LAC 23 19:39 38.8 34.7 80.0 0.3 2.3 2.6 2.2 2.0 0.4 1.2 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.