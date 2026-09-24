Huitième et diminué, le Liberty arrive en playoffs avec peu de certitudes

Le New York Liberty espérait sans doute aborder les playoffs avec moins de points d’interrogation. À la place, les championnes 2024 arrivent en postseason à la huitième place, suite à une large défaite face au Atlanta Dream et deux nouvelles inquiétudes concernant Breanna Stewart et Jonquel Jones.

La première n’a même pas participé au dernier match de saison régulière. Touchée au genou gauche lors du match précédent, Breanna Stewart s’est réveillée avec des douleurs et le staff a préféré ne prendre aucun risque.

« Des douleurs sont apparues », expliquait ainsi Chris DeMarco avant la rencontre, auprès d’ESPN. « Il y a eu une action lors du dernier match et elle ne s’est pas réveillée en se sentant très bien. Avec les playoffs qui arrivent, c’est simplement une mesure de précaution. »

Mais l’entraîneur new-yorkais n’a pas pour autant garanti la présence de sa star pour le premier match. « Je ne sais pas encore concernant sa charge de travail ou sa disponibilité. J’espère qu’elle sera prête pour les playoffs. »

Jonquel Jones touchée à son tour

Comme si cela ne suffisait pas, Jonquel Jones a elle aussi quitté prématurément la rencontre contre Atlanta. Dans le troisième quart-temps, l’intérieure a marché sur le pied d’un spectateur et s’est tordu la cheville gauche…

Chris DeMarco a confirmé après la rencontre que sa joueuse était toujours en cours d’évaluation, tout en précisant qu’elle était « de bonne humeur » et « allait bien ». Leonie Fiebich s’est également voulue rassurante auprès du New York Post : « Elle va bien. Elle est positive. »

New York aura pourtant besoin de ses deux intérieures pour espérer prolonger sa saison. Breanna Stewart termine notamment l’exercice avec 20.8 points, 8.3 rebonds, 3.3 passes, 1.4 interception et 1.3 contre de moyenne, tout en ayant disputé le récent Mondial (dont elle a fini MVP…) avec Team USA.

Et la sanction sportive de cette fin de saison compliquée est lourde. Avec 26 victoires pour 18 défaites, le Liberty termine huitième et retrouvera dès dimanche le Minnesota Lynx, tête de série numéro 1, au premier tour.

« On n’est pas un huitième traditionnel », assure Sabrina Ionescu. « Beaucoup de choses ne se sont pas passées comme prévu cette saison. Mais on a une opportunité. Peu importe le classement, il faut simplement jouer. »