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Lawrence Tanter, la voix des Lakers pendant 43 ans, est décédé

Publié le 24/09/2026 à 11:57 Twitter Facebook

NBA – Speaker des Lakers depuis 1982 avant de prendre sa retraite en juin dernier, Lawrence Tanter est décédé à 76 ans. Sa voix avait accompagné dix titres NBA de la franchise.

Lawrence TanterPendant plus de quatre décennies, sa voix a fait partie du décor des matchs des Lakers. Lawrence Tanter, speaker de la franchise californienne pendant 43 saisons, est décédé mercredi à l’âge de 76 ans.

« Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès du légendaire speaker des Lakers Lawrence Tanter », ont annoncé les Lakers dans un communiqué de presse. « Pendant 43 ans, la voix de LT a été la bande-son des matches des Lakers. Nous nous souviendrons de lui comme d’un membre aimé de la famille Lakers. »

Arrivé au micro en 1982, en pleine époque du « Showtime » de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar, Lawrence Tanter aura ainsi accompagné dix titres NBA.

Avec sa voix de baryton, l’ancien DJ de stations de jazz de Los Angeles avait pourtant toujours cultivé la sobriété. Son objectif était d’informer les spectateurs sans devenir lui-même une attraction. Une retenue qui ne l’empêcha pas de devenir indissociable du spectacle des Lakers, notamment avec son fameux « The Laker girlllssss ».

Un hommage bouleversant à Kobe Bryant

Sa voix reste aussi attachée à l’un des moments les plus douloureux de l’histoire de la franchise. Pour le premier match des Lakers après la mort de Kobe Bryant, en janvier 2020, Lawrence Tanter avait présenté les cinq titulaires de la même manière : « 6 pieds 6, 20e saison, en provenance de Lower Merion High School, Kob-eeeeee Bryant ! »

Quelques mois plus tard, même la bulle d’Orlando n’avait pas pu se passer de lui. Pour recréer autant que possible l’ambiance du Staples Center, Lawrence Tanter avait en effet enregistré depuis son domicile les présentations des joueurs diffusées avant les rencontres. Les Lakers avaient finalement décroché leur 17e titre NBA.

Victime d’un AVC en fin de saison dernière, Lawrence Tanter avait manqué les six derniers matchs à domicile ainsi que les playoffs avant d’annoncer sa retraite en juin. Les Lakers souhaitaient néanmoins le conserver dans un rôle de conseiller pour la présentation des rencontres.

Peu avant son entrée en soins palliatifs, il avait envoyé un dernier message à ESPN. Quelques mots pour résumer 43 années au bord du terrain : « C’était une bénédiction. »

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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