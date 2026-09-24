Malgré la défaite, Dominique Malonga a soigné sa dernière sortie

Pour boucler la saison régulière, Dominique Malonga et le Storm recevaient les Wings de Paige Bueckers, et la Française débute sa rencontre tambour battant puisqu’elle inscrit huit points en cinq minutes. Problème, c’est la seule joueuse du Storm qui trouve le chemin du panier sur ce début de partie. De son côté, Dallas est plus en réussite et creuse rapidement l’écart (20-8).

Après son bon début de match, Dominique Malonga (29 points, 8 rebonds) devient plus discrète, mais ses coéquipières ne prennent pas le relais. Les Wings en profitent pour s’envoler au score grâce à Jessica Shepard (20 points, 11 rebonds, 12 passes). En triple-double, l’ailière alterne les points et les passes décisives et, à la fin du premier acte, elle dépasse Dominique Malonga pour finir au cercle (29-10).

Dans la période suivante, le Storm retrouve des couleurs. Flau’jae Johnson enchaîne quatre points et Jade Melbourne inscrit le premier panier primé de Seattle qui met fin à une série de six tentatives infructueuses. Paige Bueckers essaie de répondre, mais son tir s’écrase contre la planche. En contre-attaque, Flau’jae Johnson sert Awa Fam et le Storm n’est mené que de dix points (31-21).

Le Storm se réveille en fin de match, sans succès

Seattle revient à quatre points, mais ne recollera pas davantage. Paige Bueckers redonne de l’air à son équipe avec un tir à mi-distance et est victime d’une faute de la part d’Awa Fam pour ajouter un point supplémentaire (38-31). Malgré les efforts de l’Espagnole et de Dominique Malonga, le Storm accuse sept points de retard à la mi-temps et, en sortant des vestiaires, Arike Ogunbowale sanctionne immédiatement à 3-points avant de trouver Maddy Siegrist à l’intérieur (54-42).

Comme c’était le cas en première mi-temps, le Storm revient plusieurs fois à six points, mais Dallas arrive systématiquement à remettre un coup d’accélérateur. Maddy Siegrist sanctionne de loin, Jessica Shepard est active des deux côtés du terrain et Paige Bueckers multiplie les passes décisives pour offrir 13 points d’avance à Dallas avant d’entrer dans le dernier acte (76-63).

Alors que Dallas pensait s’être mis à l’abri, les Wings assistent au réveil de Natisha Hiedeman. Inefficace depuis le début de la rencontre, elle inscrit ses dix points dans le quatrième quart-temps. Dans son sillage, le Storm espère puisqu’il revient à six points avec moins d’une minute à jouer. Malheureusement pour la formation de Sonia Raman, Paige Bueckers plante une dernière fois à 3-points et permet à son équipe de s’imposer 103-91. Ce succès assure aux Wings la septième place du classement. Reste à savoir si les Texanes défieront les Aces ou les Valkyries lors du premier tour des playoffs.