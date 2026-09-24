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La SHAI 001 fait de la résistance !

Publié le 24/09/2026 à 10:15 Twitter Facebook

Sneakers – Portée en triomphe par Shai Gilgeous-Alexander lors du sacre d’OKC en 2025, la première paire signature du meneur du Thunder est encore au rendez-vous de cette rentrée 2026 avec la sortie de deux nouveaux coloris !

La SHAI 001 a su se réinventer pour durer, plus d’un an après sa sortie. Il y a eu la sortie de la gamme « Premium », qui s’est distinguée par sa tige 100% cuir, puis cet été une nouvelle version « Lace Up », avec des lacets pour remplacer le zip initial.

On revient au design classique pour cette rentrée avec deux nouveaux coloris pour étoffer la belle collection de la première chaussure signature de Shai Gilgeous-Alexander en partenariat avec Converse. Le coloris «Spark» se présente en blanc-gris et jaune tandis que la version «Shock» attire le regard avec son mariage entre noir et vert fluo.

Bonne nouvelle, les deux nouveaux coloris « Spark » et « Shock » sont disponibles à partir d’aujourd’hui sur le site officiel de Converse au prix de 130 euros !

Notre test de la SHAI 001

Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.

La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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