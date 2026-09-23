Lonzo Ball dément avoir pris sa retraite

Choisi en deuxième position de la Draft 2017 par les Lakers, Lonzo Ball était destiné, d’après son père et la plupart des observateurs, à devenir un grand meneur en NBA. Grand, excellent passeur et défenseur solide, il avait sur le papier tout pour réussir dans la Grande Ligue.

Seulement, entre une adresse extérieure longtemps irrégulière et surtout des blessures récurrentes, notamment aux genoux, le Californien n’a jamais pu atteindre son plein potentiel. Depuis son arrivée en NBA il y a neuf ans, dont deux saisons entièrement passées hors des parquets en raison de ses pépins physiques, il n’a dépassé la barre des 60 matches joués qu’une seule fois…

Dans le podcast qu’il coproduit avec son frère LiAngelo, le meneur semblait même dire au revoir à la NBA, expliquant ne pas être spécialement affecté par l’étiquette de talent gâché qui pourrait lui coller à la peau.

« Ça ne me fait pas aussi mal que les gens pourraient le croire », expliquait-il. « J’ai l’impression d’avoir donné tout ce que j’avais au basket. Tout ce que j’ai aujourd’hui dans ma vie, c’est grâce au basket. Je suis reconnaissant d’avoir joué en NBA et d’avoir pu y passer neuf saisons. Je préfère voir le verre à moitié plein qu’à moitié vide. »

« J’attends de recevoir un coup de téléphone »

Très vite, de nombreux comptes sur les réseaux sociaux ont interprété cette déclaration comme une annonce de retraite de « Zo2 ». Mais le principal intéressé s’est empressé de démentir.

« J’ai pris ma retraite ? C’est nouveau car j’attends toujours de recevoir un coup de téléphone… La saison NBA est longue » a-t-il ainsi répliqué.

Une clarification qui s’imposait de la part de celui qui a dépanné les Cavaliers la saison dernière. En 35 matchs disputés sous les ordres de Kenny Atkinson, il tournait à 4.6 points, 4 rebonds et 3.9 passes décisives à seulement 30.1% au tir dont 27% de loin en près de 21 minutes.

Des chiffres qui témoignent encore de sa polyvalence, mais également de ses grosses difficultés d’adresse après une si longue absence. Reste désormais à voir si une équipe lui offrira une nouvelle chance cette saison…

Lonzo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 52 34:14 36.0 30.5 45.1 1.3 5.6 6.9 7.2 2.3 1.7 2.6 0.8 10.2 2018-19 LAL 47 30:17 40.6 32.9 41.7 1.1 4.2 5.3 5.4 2.4 1.5 2.2 0.4 9.9 2019-20 NO 63 32:09 40.3 37.5 56.6 1.1 5.0 6.1 7.0 2.0 1.4 3.1 0.6 11.8 2020-21 NO 55 31:46 41.4 37.8 78.1 0.6 4.2 4.8 5.7 1.9 1.5 2.2 0.6 14.6 2021-22 CHI 35 34:38 42.3 42.3 75.0 1.0 4.4 5.4 5.1 2.4 1.8 2.3 0.9 13.0 2024-25 CHI 35 22:12 36.6 34.4 81.5 0.7 2.7 3.4 3.3 1.6 1.3 1.2 0.5 7.6 2025-26 CLE 35 20:48 30.1 27.2 66.7 0.7 3.3 4.0 3.9 1.3 1.3 1.5 0.3 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.