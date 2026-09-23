Le Sky retrouve la victoire face au Tempo

Face au Sky, Maria Conde est la première à se montrer puisqu’elle inscrit les cinq premiers points de son équipe. Kiki Rice ouvre son compteur avec un panier primé, mais le collectif de Chicago répond et les deux équipes restent au coude-à-coude (8-7). Le mano a mano se poursuit jusqu’à la fin du premier acte et c’est Toronto qui a le dernier mot. Julie Allemand sert Isabelle Harrison, qui termine dans la raquette tout en obtenant la faute de Kamilla Cardoso (20-18).

Le scénario reste identique dans la période suivante. Si Kate Martin inscrit ses premiers points avec le Sky, Julie Allemand lui répond aussitôt avec un tir primé (25-23). Chicago crée un premier écart et compte six longueurs d’avance, mais le Tempo recolle immédiatement. Maria Conde décoche une flèche à longue distance, puis Isabelle Harrison convertit un nouveau 2+1.

Le Tempo en manque de rythme après la pause

Les deux équipes rejoignent ainsi les vestiaires à égalité (44-44). Mais après une première mi-temps équilibrée, le Sky change complètement de rythme au retour des vestiaires.

Chicago resserre sa défense, provoque plusieurs pertes de balle et accélère en attaque. Kamilla Cardoso impose sa puissance dans la peinture, tandis que Gabriela Jaquez marque près du cercle avant de sanctionner à 3-points. Résultat : le Sky inflige un 16-0 au Tempo pour prendre le large (60-46).

Kiki Rice et Kia Nurse tentent de sonner la révolte, mais Jacy Sheldon leur répond derrière l’arc. Dans les dernières secondes du troisième quart-temps, Kate Martin manque complètement sa tentative à 3-points, sans même toucher le cercle, mais le ballon retombe dans les mains de Jacy Sheldon, qui ajoute finalement deux points supplémentaires (70-55).

Ce troisième quart-temps raté sera fatal au Tempo. Les joueuses de Sandy Brondello retrouvent de l’adresse dans le dernier acte, mais Chicago contrôle son avance et compte jusqu’à 22 points d’avance. Le Sky s’impose finalement 97-85 et met fin à une série de cinq défaites consécutives.