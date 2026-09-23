Les Aces dominent les Sparks et restent en course pour la deuxième place

Si les Sparks n’ont plus rien à jouer sur cette fin de saison régulière, ce n’est pas le cas des Aces. Las Vegas avait l’occasion de se rapprocher de la deuxième place, actuellement occupée par les Valkyries.

Les Sparks tiennent tête à Las Vegas dans les premières minutes, mais elles sont rapidement pénalisées par leurs nombreuses pertes de balle. Les Aces en profitent pour créer un premier écart (15-5).

A’ja Wilson lance alors sa rencontre avec un premier panier à mi-distance avant de contrer Chance Gray. La MVP en titre enchaîne avec deux points supplémentaires et les Aces profitent d’un tir de Cheyenne Tyus-Parker à la dernière seconde pour mener 24-11 après dix minutes.

Las Vegas creuse ensuite l’écart en profitant des largesses défensives des Californiennes. Chelsea Gray et Jackie Young sont oubliées à 3-points et sanctionnent (35-17). Le sursaut de Los Angeles intervient juste après. Les joueuses de Lynne Roberts signent un 11-0 pour revenir à onze longueurs, mais Jewell Loyd calme l’incendie avec un panier à 3-points (38-29).

Après la pause, Erica Wheeler laisse Stephanie Talbot complètement seule et l’Australienne ne se fait pas prier pour sanctionner derrière l’arc (47-35).

La deuxième place dans le viseur

Les Sparks tentent une dernière remontée au score, mais leurs tentatives sont repoussées par Brianna Turner et A’ja Wilson. De l’autre côté du terrain, Las Vegas enchaîne les tirs à 3-points. A’ja Wilson ouvre le bal, avant que Chelsea Gray n’ajoute deux paniers primés (62-45).

La meneuse frappe encore dans le dernier acte, puis convertit un 2+1 pour offrir une confortable avance aux Aces (73-58).

Si l’attaque de Los Angeles retrouve des couleurs dans les dernières minutes, c’est insuffisant pour réellement inquiéter Las Vegas, qui s’impose 89-79. Avec ce succès, les Aces sont assurées de terminer dans le Top 3 de la saison régulière.

Mais grâce à la défaite des Valkyries face au Fire, les joueuses de Becky Hammon peuvent encore viser la deuxième place. L’équation est simple : battre le Mercury et espérer une défaite de Golden State à Los Angeles.