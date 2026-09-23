Grâce à Carla Leite, le Fire boucle sa saison sur une victoire

Pour finir sa première saison en WNBA, le Portland Fire recevait les Golden State Valkyries, l’occasion pour Carla Leite (18 points, 6 passes) d’affronter une dernière fois ses anciennes coéquipières. Les premières minutes de la rencontre sont à sens unique. Les Californiennes passent un 17-0 d’entrée de jeu et il faut plus de six minutes pour voir Portland inscrire ses premiers points grâce à un panier primé de Bridget Carleton.

Logiquement, les joueuses d’Alex Sarama accusent un lourd retard après dix minutes de jeu (24-10), mais elles corrigent le tir dans la période suivante. Emily Engstler et Bridget Carleton sanctionnent à 3-points et le Fire revient à neuf longueurs (25-16).

Le panier de Laeticia Amihere ne casse pas la dynamique de Portland. Carla Leite ouvre son compteur à 3-points avant de servir Megan DiLeo dans la raquette, qui convertit un 2+1 (29-26).

Golden State domine, mais Portland s’accroche

Un nouveau panier avec la faute de Laeticia Amihere et deux lancers francs d’Emily Engstler permettent au Fire de passer devant pour la première fois de la rencontre. Mais Veronica Burton décoche une flèche à longue distance juste avant la mi-temps et Golden State reprend les commandes (40-37).

Malgré la réussite à 3-points de Bridget Carleton, les Valkyries peuvent s’appuyer sur Janelle Salaün (11 points, 5 rebonds) pour continuer à mener au score, sans parvenir à recréer l’écart du premier quart-temps. Les efforts du Fire finissent par payer au début du dernier acte lorsque Frieda Bühner réussit un tir dans la raquette (64-63).

Encore une fois, Portland n’arrive pas à enchaîner. Les coéquipières de Carla Leite passent quatre minutes sans marquer et Golden State en profite pour repasser devant. Un panier à 3-points de Tiffany Hayes donne même sept points d’avance aux Californiennes alors qu’il reste deux minutes à jouer (75-68).

Carla Leite décisive pour sa dernière sortie

Carla Leite relance alors la machine avec deux lancers. Son activité défensive permet ensuite à Portland de récupérer un ballon et Bridget Carleton se charge de conclure en contre-attaque. Dans la foulée, la Française sert Megan DiLeo avant de s’offrir un 2+1 pour donner l’avantage à son équipe et faire exploser le Moda Center.

Sauf que Portland n’a que deux points d’avance et qu’il reste encore 35 secondes sur l’horloge. Gabby Williams (17 points, 4 rebonds, 4 passes) feinte Bridget Carleton et s’ouvre le chemin jusqu’au cercle pour envoyer le match en prolongation (77-77).

Les Valkyries frappent les premières et Kayla Thornton enchaîne avec un panier derrière l’arc (82-79). Il reste alors trois minutes à jouer, mais Golden State ne va plus inscrire le moindre point. Cette panne offensive profite au Fire, qui égalise avant que Carla Leite ne prenne le meilleur sur Kaila Charles pour finir au panier.

Une minute plus tard, la Française efface encore l’ailière des Valkyries sur un stepback avant de s’élever à mi-distance. Kaila Charles est en retard et commet une faute. Sur la ligne, Carla Leite ne tremble pas et scelle la victoire du Fire, qui conclut ainsi sa première saison en WNBA sur une bonne note (90-82).