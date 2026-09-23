Shakira Austin offre un record de franchise aux Mystics

Déjà assurées de disputer les playoffs, les Mystics n’ont pas livré leur prestation la plus aboutie, mais elles ont tout de même écrit une nouvelle page de leur histoire. En dominant le Sun (79-69), les joueuses de Washington ont décroché leur 27e victoire de la saison régulière, dépassant le précédent record de la franchise établi en 2019.

Un joli clin d’œil puisque cette équipe de 2019 avait ensuite remporté l’unique titre WNBA de son histoire. Washington reste également dans la course à la cinquième place, à une victoire d’Indiana avant son dernier match de saison régulière.

La soirée a également été historique pour Shakira Austin. L’intérieure a porté les Mystics avec 25 points et 13 rebonds, signant ainsi son 20e « double-double » de la saison. Son association avec Kiki Iriafen a également permis d’établir une marque inédite : les deux joueuses, respectivement auteures de 20 et 22 « double-doubles », sont devenues les premières coéquipières de l’histoire de la WNBA à atteindre chacune la barre des 20 « double-doubles » sur une même saison.

Un 15-4 pour faire la différence

Sur le plan du match, rien n’a été simple puisqu’à la pause, Washington ne possédait que deux points d’avance (44-42). Alors que la franchise vit ses dernières heures dans le Connecticut, le Sun est resté au contact jusqu’au milieu du troisième quart-temps. Après un ballon sauvé au sol par Shakira Austin, Georgia Amoore a manqué un tir ouvert à 3-points qui aurait pu donner de l’air aux Mystics, laissant le Sun à une seule longueur (48-47).

Washington a alors enfin trouvé l’accélération décisive. Sonia Citron a inscrit deux paniers consécutifs, Shakira Austin a ajouté quatre lancers-francs et Betnijah Laney-Hamilton a fait mouche derrière l’arc pour porter l’écart à +9. Un 15-4 a permis aux Mystics de prendre le large, avant un nouveau tir primé de Cotie McMahon pour faire passer le score à 66-53.

Washington, qui possède la deuxième meilleure défense de WNBA au nombre de points encaissés, n’a concédé que 11 unités dans le dernier acte, pour finalement s’imposer de 10 points (79-69). Les 19 points de Diamond Miller ainsi que les 11 unités de Leïla Lacan et Raegan Beers n’ont pas suffi à relancer le Sun, qui s’incline pour la 33e fois de la saison.