La NBA à l’ONU pour transformer sa Basketball Africa League

Il n’y a pas qu’aux Etats-Unis, avec la création de deux franchises, et en Europe, avec la naissance d’une nouvelle ligue, que la NBA se développe. Après six saisons disputées sous la forme d’une compétition itinérante, la Basketball Africa League pourrait bientôt entrer dans une nouvelle dimension. Selon le Sports Business Journal, la NBA avance sur son projet de vendre jusqu’à dix franchises permanentes de BAL à des investisseurs privés.

Des dirigeants NBA doivent profiter de l’Assemblée générale des Nations unies, organisée cette semaine à New York, pour rencontrer des représentants de plusieurs gouvernements africains. L’objectif sera de leur présenter la nouvelle vision de la BAL avant de poursuivre les négociations avec les candidats jugés prioritaires.

Les premières offres, transmises en juin, proviendraient notamment du Maroc, du Nigeria, du Sénégal, du Kenya, du Rwanda et d’Afrique du Sud. Plusieurs d’entre elles auraient dépassé les 50 millions de dollars, ce qui représenterait l’un des investissements les plus importants jamais proposés dans le basket africain.

Les premières franchises permanentes dès 2027 ?

Depuis sa création, la BAL est organisée conjointement par la NBA et la FIBA. Douze équipes issues de douze pays différents se qualifient chaque année avant de participer à une compétition disputée dans plusieurs villes hôtes.

Ce fonctionnement devrait évoluer progressivement à partir de la saison 2027. La NBA envisage d’abord d’intégrer quelques franchises permanentes tout en conservant son format itinérant, avant d’aboutir à un championnat composé de dix équipes privées évoluant à domicile et à l’extérieur.

Deux places supplémentaires resteraient attribuées chaque saison par l’intermédiaire des qualifications. La BAL conserverait ainsi un total de douze participants, mais avec un socle de dix franchises permanentes. C’est le modèle envisagé pour la NBA Europe, avec un championnat semi-fermé.

Ces équipes pourraient provenir de différentes structures. Certains investisseurs pourraient reprendre des clubs ayant déjà disputé la BAL, tandis que d’autres miseraient sur des formations qui ne sont encore jamais parvenues à se qualifier. Des franchises entièrement nouvelles pourraient également être créées.

Comme pour sa future version européenne, qui doit être lancée l’an prochain, la NBA envisage enfin que des clubs de football ou des marques déjà installées sur le continent lancent leur propre section de basket.