Tyrese Haliburton partagé entre rivalité et amitié avec les Knicks

L’ascension d’Indiana ces dernières saisons a fait naître plusieurs rivalités à l’Est. Avec Milwaukee d’abord, puis avec New York, adversaire des Pacers lors de deux campagnes de playoffs particulièrement marquantes.

En 2025, les Knicks avaient ainsi subi la loi de Tyrese Haliburton et de ses coéquipiers en finale de conférence, dans une série notamment marquée par l’incroyable panier à 3-points égalisateur du meneur d’Indiana au buzzer du Game 1. New York avait finalement été éliminé en six manches.

Un an plus tard, les Knicks ont utilisé cette désillusion comme moteur pour aller jusqu’au bout et décrocher le titre NBA. Mais de son côté, Tyrese Haliburton assure ne pas avoir développé de ressentiment particulier envers eux.

« Les Knicks sont-ils nos rivaux ? Oui. Mais est-ce que j’apprécie ces gars-là et est-ce qu’ils sont mes amis ? Oui », a-t-il résumé dans un épisode de « Boardroom Talks ».

« Sur le terrain, c’est la guerre »

Cela ne veut pas dire que le meneur des Pacers a vécu le sacre new-yorkais avec une totale indifférence. Devant sa télévision, il a même d’abord été tenté de couper la retransmission au moment des célébrations. Avant finalement de changer d’avis en voyant plusieurs de ses proches savourer le titre.

« Tu sais, je regarde généralement les célébrations après une finale parce que c’est un moment spécial et émouvant de voir les gars remporter un titre puis faire la fête avec leurs familles. Je me dis toujours : ‘Mec, c’est génial !’ Mais quand les Knicks ont gagné, je me suis dit : ‘Il faut que j’éteigne cette merde.’ J’étais avec ma femme et des amis, et ils m’ont demandé : ‘Tu veux qu’on éteigne la télé ?’ Et j’ai répondu : ‘Vous savez quoi ? Laissez-la allumée. Laissez-moi regarder ça.’ »

Tyrese Haliburton cite notamment Jalen Brunson, dont la femme est proche de la sienne, mais aussi Josh Hart et Karl-Anthony Towns.

« Voir Jalen Brunson fêter ça avec sa femme, qui est une amie de ma femme et moi, c’est génial. J’étais content pour lui. Voir Josh Hart avec ses jumeaux, voir Karl-Anthony Towns… C’est un sentiment bizarre parce que, est-ce qu’ils sont nos rivaux ? Oui. Et les gens vont entendre ça et se dire : ‘La NBA est tellement soft. Ce n’est plus ce que c’était.’ Bien sûr. Mais quand je les vois, quand ils me voient sur le terrain, c’est la guerre. On se déteste quand on joue, mais après ça, ce n’est que de l’amour. »

Une frontière entre rivalité et amitié qui sera de nouveau mise à l’épreuve le 13 novembre prochain, à Indianapolis, lors de la prochaine confrontation entre les Pacers et les Knicks.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 9 34 49.6 43.9 87.8 1.1 4.0 5.1 9.3 1.2 1.7 3.3 0.1 21.9 Total 144 33 47.4 41.4 85.0 0.8 2.9 3.7 7.1 1.5 1.6 2.2 0.5 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.