Les Valkyries étouffent Seattle avant de se faire peur

Toujours privées de Gabby Williams, Janelle Salaün et Cecilia Zandalasini, les Valkyries ont poursuivi leur marche en avant en disposant du Seattle Storm dans un match maîtrisé malgré une petite frayeur sur la fin. Fidèle à ses principes, Golden State s’est appuyé sur son collectif et sa dimension physique pour faire la différence au fil du match, avec six joueuses sur huit à 9 points et plus, dont Kaila Charles en fer de lance (16 points, 12 rebonds et 4 interceptions).

Les Valkyries ont d’abord étouffé les joueuses du Storm en appliquant la recette qui fait leur succès depuis le début de saison : altruisme en attaque, agressivité et intelligence en défense, avec une grande rigueur des deux côtés du parquet. Juste Jocyte, Laeticia Amihere et Kaila Charles comptaient ainsi déjà 11 points chacune à la pause.

Seattle, de son côté, a complètement sombré dans le deuxième quart-temps, limité à seulement 6 points contre 28 encaissés pour rejoindre les vestiaires avec 24 longueurs de retard (49-25).

Le Storm n’a rien lâché

L’écart a grimpé jusqu’à +32 au retour des vestiaires après les 3-points de Veronica Burton et Kaila Charles (57-25). Alors que Golden State semblait totalement maîtriser son sujet, Seattle a progressivement repris ses esprits.

L’adresse extérieure de Taylor Thierry, Flau’jae Johnson (17 points) et Natisha Hiedeman a permis au Storm de retrouver un peu de rythme, pendant que Dominique Malonga, très maladroite jusque-là, apportait également sa pierre à l’édifice avec un 2+1 (64-46). Puis un 9-2 initié par deux paniers à 3-points d’Awa Fam et conclu par un lancer de Dominique Malonga a redonné espoir à Seattle, revenu à -11 (66-55).

Le panier arraché par Kaitlyn Chen, en attaquant le cercle avec autorité, a fini par stopper l’hémorragie. Seattle n’a ensuite pas réussi à remettre suffisamment de pression sur les possessions suivantes, laissant la victoire aux Valkyries après une ultime interception de Kaila Charles (70-57).

Reste à voir si Natalie Nakase reconduira le même dispositif afin de ménager ses cadres jusqu’aux playoffs, alors qu’il reste deux matchs à disputer en saison régulière, à Portland mardi puis sur le parquet des Sparks jeudi. Seattle enchaîne pour sa part dès ce soir à Las Vegas avant de terminer son exercice 2026 face à Dallas mercredi.